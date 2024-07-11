Больше 400 человек за неделю: стало известно количество "санитарных потерь" ВС РФ в Крыму

Российская армия, отмечают в "АТЕШ", ощущает дефицит личного состава из-за постоянных "мясных" штурмов. Среди рядовых военных уже растет возмущение.

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За неделю в один из военных госпиталей в Севастополе во временно оккупированном Крыму прибыло больше 400 человек. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ".

Как рассказал агенту партизанского движения военнослужащий ВС РФ, проходящий лечение в учреждении, тяжелых раненых раскидывают по "гражданским" больницам.

Координаты госпиталя: 44.6019330, 33.4378757

Остальных же, как рассказал раненый оккупант, отправляют назад в подразделения на "реабилитацию", где они вынуждены ходить на боевые задачи.

Как отмечается, российской армии сильно не хватает личного состава из-за постоянных "мясных штурмов", которые устраивает командование. Среди рядовых военных оккупационной армии растет возмущение.

Напомним, ранее "Атеш" зафиксировали в Севастополе ЗРК "Тор М2КМ". Причем, вооруженные силы Российской Федерации установили его прямо над пляжем, где отдыхают люди.

29 июня в партизанском движении "Атеш" сообщили, что им удалось найти точку размещения противовоздушной обороны Российской Федерации в Симферопольском районе. Так, враг разместил С-300/400 на Лашковской Горе.

27 июня агенты "Атеш" обнаружили систему противовоздушной обороны, которая прикрывает дачу президента РФ Владимира Путина в Сочи.

В этот же день партизаны сообщили, что на Запорожском направлении 38 отдельная мотострелковая бригада ВС РФ потеряла 95% личного состава.