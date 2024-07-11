Понад 400 осіб за тиждень: стала відома кількість "санітарних втрат" ЗС РФ у Криму

Російська армія, зазначають в "АТЕШ", відчуває дефіцит особового складу через постійні "м'ясні" штурми. Серед рядових військових уже зростає обурення.

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За тиждень до одного з військових госпіталів у Севастополі в тимчасово окупованому Криму прибуло понад 400 осіб. Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар "АТЕШ".

Як розповів агенту партизанського руху військовослужбовець ЗС РФ, який лікується в установі, важких поранених розкидають по "цивільних" лікарнях.

Координати госпіталю: 44.6019330, 33.4378757

Решту ж, як розповів поранений окупант, відправляють назад у підрозділи на "реабілітацію", де вони змушені ходити на бойові завдання.

Як зазначається, російській армії сильно не вистачає особового складу через постійні "м'ясні штурми", які влаштовує командування. Серед рядових військових окупаційної армії зростає обурення.

Нагадаємо, раніше "Атеш" зафіксували в Севастополі ЗРК "Тор М2КМ". Причому, збройні сили Російської Федерації встановили його просто над пляжем, де відпочивають люди.

29 червня в партизанському русі "Атеш" повідомили, що їм вдалося знайти точку розміщення протиповітряної оборони Російської Федерації в Сімферопольському районі. Так, ворог розмістив С-300/400 на Лашківській Горі.

27 червня агенти "Атеш" виявили систему протиповітряної оборони, яка прикриває дачу президента РФ Володимира Путіна в Сочі.

Цього ж дня партизани повідомили, що на Запорізькому напрямку 38 окрема мотострілецька бригада ЗС РФ втратила 95% особового складу.