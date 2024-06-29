"Буде знищена найближчим часом": партизани в Криму знайшли ще одну російську ППО (фото)

Йдеться про установку протиповітряної оборони С-300/400 на Лашківській Горі, на сході від Сімферополя. Агенти "Атеш" заявили, що вже передали координати у "правильні руки".

Related video

Партизанський рух "АТЕШ" знайшли точку розміщення російської протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму. Про це партизани повідомили на своїй сторінці в Telegram у суботу 29 червня.

Ворожу ППО виявили у Сімферопольському районі

"Агенти "АТЕШ" зафіксували розташування установки ППО – С-300/400, яке розміщується на Лашківській Горі, на сході від Сімферополя", – йдеться у дописі.

Координати точки ракетного комплексу — 44.952273, 34.194718

Партизани наголосили, що інформація була передана у "правильні руки". Тому залишки ворожого ППО будуть знищені найближчим часом.

Фото: Атеш Фото: Атеш

Нагадаємо, за інформацією Центру стратегічних комунікацій, за два місяці Силам оборони вдалося завдати шкоди 15 системам ППО в Криму. Це комплекси С-300, С-350, С-400.

27 червня партизани "Атеш" виявили систему протиповітряної оборони "Панцир-С1" поблизу дачі російського президента Володимира Путіна у Сочі. ЗРК може запускати ракети на відстань до 20 км або бити з гармат на відстань до 4 км. До українського берега, оминаючи Крим, звідти майже 800 км.

29 червня у тимчасово окупованому росіянами півострові Крим лунала повітряна тривога. Був перекритий рух Керченським мостом. Так званий очільник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про збиття повітряних цілей. Уламки, за його словами, "впали у прибережній зоні та Балаклавському районі".