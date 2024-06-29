"Будет уничтожена в ближайшее время": партизаны в Крыму нашли еще одну российскую ПВО (фото)

Речь идет об установке противовоздушной обороны С-300/400 на Лашковской Горе, к востоку от Симферополя. Агенты "Атеш" заявили, что уже передали координаты в "правильные руки".

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Партизанское движение "АТЕШ" нашли точку размещения российской противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму. Об этом партизаны сообщили на своей странице в Telegram в субботу 29 июня.

Вражескую ПВО обнаружили в Симферопольском районе

"Агенты "АТЕШ" зафиксировали расположение установки ПВО — С-300/400, которое размещается на Лашковской Горе, на востоке от Симферополя", — говорится в сообщении.

Координаты точки ракетного комплекса — 44.952273, 34.194718

Партизаны отметили, что информация была передана в "правильные руки". Поэтому остатки вражеского ПВО будут уничтожены в ближайшее время.

Фото: Атеш Фото: Атеш

Напомним, по информации Центра стратегических коммуникаций, за два месяца Силам обороны удалось нанести ущерб 15 системам ПВО в Крыму. Это комплексы С-300, С-350, С-400.

27 июня партизаны "Атеш" обнаружили систему противовоздушной обороны "Панцирь-С1" вблизи дачи российского президента Владимира Путина в Сочи. ЗРК может запускать ракеты на расстояние до 20 км или бить из пушек на расстояние до 4 км. До украинского берега, минуя Крым, оттуда почти 800 км.

29 июня во временно оккупированном россиянами полуострове Крым звучала воздушная тревога. Было перекрыто движение по Керченскому мосту. Так называемый глава оккупационной власти Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбивании воздушных целей. Обломки, по его словам, "упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе".