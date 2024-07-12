В Мариуполе прогремели взрывы: "пылает" и дымит аэропорт (фото, видео)

В городе посреди дня прогремела серия взрывов и отработала ПВО. Советник мэра Петр Андрющенко проинформировал о поражении объекта, на котором утром "засветились" вражеские чиновники.

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В 12:19 12 июля во временно оккупированном Мариуполе стало "громко". Об этом со ссылкой на местных жителей сообщили в соцсетях.

В группе "Мариуполь. Сопротивление" сообщили, что прогремело шесть взрывов.

Фото с места событий Фото: Соцсети Фото с места событий Фото: Соцсети

"Что-то были только что взрывы — пять взрывов. И пылает аэродром", — рассказал очевидец с места событий.

В российских пабликах заявили, что "после работы ПВО в Мариуполе фиксируется сильное задымление". Также проинформировали о "прилетах", не уточнив деталей.

Фото с места событий Фото: Соцсети Фото с места событий Фото: Соцсети

"Прилетело" по аэропорту

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что под ударом оказался аэропорт. По его словам, незадолго до взрывов там как раз находились заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и коллаборационист Денис Пушилин.

"Да и без них там хватает... Какой прекрасный день!", — написал Андрющенко.

Впоследствии он уточнил, что повторная детонация могла вызвать взрыв, который пропагандисты выставили как обстрел гражданских сооружений.

"Это я молчу, что с направления на Донецк дважды стартовало ПВО в попытке сбить. Сбили аэропортом в итоге", — добавил советник городского головы.

Место удара в Мариуполе Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Стоит отметить, что Хуснуллин действительно публиковал утром 12 июля фото из Мариуполя. Он подтверждал, что находится в городе с Пушилиным и представителем оккупационной власти Донецкой области Евгением Солнцевым. Однако в 13: 29 чиновник заявил, что "продолжил командировку" уже на Запорожье.

Напомним, ночью на 11 июля в России пожаловались на атаку БПЛА. Взрывы гремели в населенном пункте, расположенном примерно в 70 километрах от Красной площади в Москве.

В СМИ сообщили, что российские оккупанты стали засыпать прифронтовые территории запрещенными ООН противопехотными минами. Жертвами становятся мирные жители и дети.