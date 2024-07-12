У Маріуполі прогриміли вибухи: "палає" й димить аеропорт (фото, відео)

У місті посеред дня пролунала серія вибухів і відпрацювала ППО. Радник мера Петро Андрющенко проінформував про ураження об’єкта, на якому зранку "засвітилися" ворожі чиновники.

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О 12:19 12 липня в тимчасово окупованому Маріуполі стало "гучно". Про це з посиланням на місцевих мешканців повідомили у соцмережах.

У групі "Маріуполь. Спротив" повідомили, що прогриміло шість вибухів.

Фото з місця подій Фото: Соцмережi Фото з місця подій Фото: Соцмережі

"Щось були тільки-но вибухи — п’ять вибухів. І палає аеродром", — розповів очевидець з місця подій.

У російських пабліках заявили, що "після роботи ППО у Маріуполі фіксується сильне задимлення". Також проінформували про "прильоти", не уточнивши деталей.

Фото з місця подій Фото: Соцмережі Фото з місця подій Фото: Соцмережі

"Прилетіло" по аеропорту

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що під ударом опинився аеропорт. З його слів, незадовго до вибухів там саме перебували заступник голови уряду РФ Марат Хуснуллін та колабораціоніст Денис Пушилін.

"Та й без них там вистачає… Який прекрасний день!", — написав Андрющенко.

Згодом він уточнив, що повторна детонація могла спричинити вибух, який пропагандисти виставили як обстріл цивільних споруд.

"Це я мовчу, що з напряму на Донецьк двічі стартувало ППО в намаганні збити. Збили аеропортом у підсумку", — додав радник міського голови.

Місце удару в Маріуполі Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Варто зазначити, що Хуснуллін дійсно публікував зранку 12 липня фото з Маріуполя. Він підтверджував, що перебуває у місті з Пушиліним та представником окупаційної влади Донецької області Євгеном Солнцевим. Однак о 13: 29 чиновник заявив, що "продовжив відрядження" вже на Запоріжжі.

Нагадаємо, вночі на 11 липня у Росії поскаржились на атаку БПЛА. Вибухи гриміли у населеному пункті, розташованому приблизно за 70 кілометрів від Красної площі у Москві.

У ЗМІ повідомили, що російські окупанти стали засипати прифронтові території забороненими ООН протипіхотними мінами. Жертвами стають мирні мешканці та діти.