Что означают удары вглубь России: в ОП назвали три направления ослабления врага

По словам Михаила Подоляка, главной целью таких атак является ослабление способности РФ вести войну в Украине. Для этого необходимо систематически разрушать военную инфраструктуру россиян, логистику и ресурсы.

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Удары вглубь территории Российской Федерации не ограничиваются символическими или демонстрационными атаками. Это не удары ради ударов. Что на самом деле подразумевается под такими атаками, объяснил заместитель руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Telegram.

По его словам, речь идет о системном разрушении прежде всего авиабаз, на которых размещена стратегическая авиация, которая наносит умышленные массированные удары по гражданскому населению и гражданским объектам Украины.

"Это также разрушение инфраструктуры и обеспечение войны. Это разрушение военных производств и мест накопления ресурсов", — написал Подоляк.

Он отметил, что правильная стратегия предусматривает ослабление России по трем направлениям:

повышение стоимости войны; разрушение логистики и увеличение времени поставки ресурсов на поле боя, техники; общее сокращение ресурсности.

Напомним, 8 июля советник Белого дома по национальной безопасности и коммуникаций Джон Кирби заявил, что США не планируют отменять ограничения для ВСУ на удары американским оружием вглубь территории России.

12 июля издание The Telegraph написало, что Великобритания на самом деле не давала разрешения бить ракетами Storm Shadow по территории РФ. Ранее новый премьер-министр Кир Стармер дал понять, что Киев может наносить такие удары по военным целям врага.