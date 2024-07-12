Що означають удари вглиб Росії: в ОП назвали три напрямки ослаблення ворога

Зі слів Михайла Подоляка, головною метою таких атак є послаблення здатності РФ вести війну в Україні. Для цього необхідно систематично руйнувати військову інфраструктуру росіян, логістику та ресурси.

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Удари вглиб території Російської Федерації не обмежуються символічними або демонстраційними атаками. Це не удари заради ударів. Що насправді мається на увазі під такими атаками, пояснив заступник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у Telegram.

За його словами, йдеться про системну руйнацію насамперед авіабаз, на яких розміщена стратегічна авіація, яка завдає навмисних масованих ударів по цивільному населенню та цивільних об’єктах України.

"Це також руйнація інфраструктури та забезпечення війни. Це руйнація військових виробництв і місць накопичення ресурсів", — написав Подоляк.

Він зазначив, що правильна стратегія передбачає ослаблення Росії за трьома напрямами:

підвищення вартості війни; руйнація логістики та збільшення часу постачання ресурсів на поле бою, техніки; загальне скорочення ресурсності.

Нагадаємо, 8 липня радник Білого дому з національної безпеки та комунікацій Джон Кірбі заявив, що США не планують скасовувати обмеження для ЗСУ на удари американською зброєю вглиб території Росії.

12 липня видання The Telegraph написало, що Велика Британія насправді не давала дозволу бити ракетами Storm Shadow по території РФ. Раніше новий прем'єр-міністр Кір Стармер дав зрозуміти, що Київ може завдавати таких ударів по військових цілях ворога.