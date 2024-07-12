"Шаг за шагом": ВСУ перехватывают инициативу под Харьковом
По словам командира батальона "Ахиллес" Юрия Федоренко, оккупанты проводят ударно-штурмовые действия в течение суток и применяет все имеющиеся виды вооружения.
Силы обороны на Харьковском направлении Силы обороны Украины перехватывают инициативу, хотя враг продолжает штурмовые действия. Об этом рассказал командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко в эфире телеканала "Еспресо".
По его словам, ситуация на Харьковском направлении максимально напряженная. Продолжаются бои высокой интенсивности. Однако россияне не имеют тактических успехов.
"Так или иначе, оккупанты проводят ударно-штурмовые действия в течение суток и применяет все имеющиеся виды вооружения. Также следует отметить, что противник массово применяет авиацию. Впрочем, несмотря на то, что враг может поддерживать интенсивные боевые действия, у Сил обороны есть положительные достижения. В частности есть позиции, из которых врага удалось выбить", — сказал он.
Федоренко отметил, что ведется активная работа по уничтожению военных целей на территории РФ. Именно поэтому уже можно говорить о том, что ситуация в Харьковской области очень близка к стабилизации.
"Силы обороны шаг за шагом перехватывают тактическую инициативу на свою сторону", – сообщил военный.
Он также отметил, что те подразделения, которые действуют в Харьковской области, нуждаются в поддержке граждан. Ведь стабилизация фронта — это титаническая работа украинских военнослужащих.
"Эта работа требует значительного ресурса. В частности, в БПЛА. Потому что только сказали, что ситуация близка к стабилизации, как поддержка тех подразделений, которые выполняют задачи на Харьковщине, резко снизилась. Мы должны понимать, что война нуждается в значительных ресурсах", — сказал он.
Ранее сообщалось, что РФ сконцентрировалась на Песчаном в районе Купянска. Российские военные пытаются давить ниже в районе Новоселовского на Луганщине, однако украинские бойцы наносят потери врагу, поэтому тот пытается двигаться через Песчаное на Харьковщине, рассказал офицер ВСУ "Алекс".