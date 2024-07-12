"Крок за кроком": ЗСУ перехоплюють ініціативу під Харковом

За словами командира батальйону "Ахіллес" Юрія Федоренка, окупанти проводять ударно-штурмові дії впродовж доби і застосовують усі наявні види озброєння.

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Сили оборони на Харківському напрямку Сили оборони України перехоплюють ініціативу, хоча ворог продовжує штурмові дії. Про це розповів командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, ситуація на Харківському напрямку максимально напружена. Тривають бої високої інтенсивності. Однак росіяни не мають тактичних успіхів.

"Так чи інакше, окупанти проводять ударно-штурмові дії впродовж доби та застосовують усі наявні види озброєння. Також слід зазначити, що противник масово застосовує авіацію. Утім, попри те, що ворог може підтримувати інтенсивні бойові дії, Сили оборони мають позитивні здобутки. Зокрема є позиції, з яких ворога вдалося вибити", — сказав він.

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Федоренко зазначив, що ведеться активна робота зі знищення військових цілей на території РФ. Саме тому вже можна говорити про те, що ситуація в Харківській області дуже близька до стабілізації.

"Сили оборони крок за кроком перехоплюють тактичну ініціативу на свій бік", — повідомив військовий.

Він також зазначив, що ті підрозділи, які діють у Харківській області, потребують підтримки громадян. Адже стабілізація фронту — це титанічна робота українських військовослужбовців.

"Ця робота потребує значного ресурсу. Зокрема, в БПЛА. Бо щойно сказали, що ситуація близька до стабілізації, як підтримка тих підрозділів, які виконують завдання на Харківщині, різко знизилася. Ми маємо розуміти, що війна потребує значних ресурсів", — сказав він.

Раніше повідомлялося, що РФ сконцентрувалася на Піщаному в районі Куп'янська. Російські військові намагаються тиснути нижче в районі Новоселівського на Луганщині, проте українські бійці завдають втрат ворогу, тому той намагається рухатися через Піщане на Харківщині, розповів офіцер ЗСУ "Алекс".