"Больше не чувствуют безнаказанности": как разрешение бить по территории РФ помогает ВСУ, — CNN

По словам бойцов, они концентрируют силы в местах, где РФ может готовить наступление на границе, чтобы разбить их еще перед заходом на территорию.

Related video

Недавние изменения в ограничениях на применение западного оружия для Украины имеют положительное влияние на боевые действия. По словам украинских военных, уничтожение целей внутри РФ позволило провести несколько успешных контрударов. Об этом сообщает CNN.

Офицер СБУ, с которым пообщались журналисты, говорит, что российские военные больше не могут чувствовать себя безнаказанными и в безопасности.

"Мы уничтожили цели внутри России, что позволило провести несколько успешных контрнаступлений. Российские военные больше не могут чувствовать безнаказанность и безопасность", — заявил старший офицер.

Также бойцы на передовой говорят, что поставки оружия влияют на ход боевых действий. Теперь все это можно использовать для ударов по российской территории, что влияет на общую картину боя.

"Мы разворачиваем самые эффективные системы вооружения в районах, где россияне пытаются прорвать оборонительные линии и продвижение россиян значительно замедлилось", — заявил офицер Иван из 148-й артиллерийской бригады.

Хотя Украина не смогла вернуть большие территории, стране удалось остановить катастрофу — потенциальную оккупацию Харькова. Эксперт по вопросам международной безопасности Алексей Мельник сказал, что повторная оккупация ранее освобожденных территорий к северу от Харькова была "трагическим моментом". для Украины. Однако это также стало поворотным моментом для западных партнеров, которые позволили Силам обороны хотя бы частично бить по российской территории.

По данным Минобороны Украины, были уничтожены командный пункт в Белгородской области, склад боеприпасов в Воронеже, база БПЛА и аэродром в Краснодаре и узлы связи в Брянске.

"Украина начала наносить удары HIMARS по целям в Белгородской области и заставила россиян отвести С-300, которой они били по Харькову, гораздо дальше, поэтому теперь Харьков выходит за пределы их зоны действия российских систем С-300", — заявил директор Rochan Consulting Конрад Музыка.

Однако важной проблемой остается то, что в Украине достаточно оружия, чтобы сдержать врага, но не чтобы кардинально изменить ситуацию, говорят военные. Скоро должны поступить истребители F-16, но они далеко не факт, что смогут сильно изменить ситуацию.

"Украинцы будут в очень тяжелом положении до августа-сентября, когда первые мобилизованные ребята начнут выходить на линию фронта. Если они смогут дойти до этого момента, то существует большая вероятность того, что им удастся стабилизировать ситуацию с августа и дальше, но пока это не произойдет, большие успехи России очень вероятны", — резюмировал Музыка.

Напомним, 12 июля СМИ писали, что Украине не хватит оружия для контрнаступления в 2024 году.

Также в Украине показали реактивный дрон Bullet для перехвата российских воздушных целей.