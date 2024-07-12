Помощи НАТО не хватит для начала контрнаступления ВСУ в 2024 году, — NYT

Заявленная помощь Альянса на территории саммита в основном касается долговременной поддержки. Собеседники журналистов считают, что Украина не будет иметь достаточно сил, чтобы отбросить оккупантов.

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Несмотря на миллиардную помощь на вооружение и безопасность, о которой в НАТО объявили на этой неделе, официальные лица союзников считают, что Украина не сможет начать контрнаступление до начала следующего года. Об этом сообщает The New York Times.

Поставка ракет, боевых машин, боеприпасов и средств ПВО из США и Европы будет занимать недели, если не месяцы пока они поступят на фронт. Также часть вооружения еще либо не приобретена, либо не изготовлена. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что долгожданные истребители F-16 поступят в Украину этим летом. Однако их будут использовать в основном для обороны, потому что вопрос использования самолетов в воздушном пространстве РФ до сих пор обсуждается.

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Дипломатическое контрнаступление Украины. Чего ждать от Саммита мира-2

Большинство обещаний, которые прозвучали на саммите НАТО, имели долгосрочный характер для обеспечения безопасности Украины в течение десятилетий. Они включают новый координационный центр вооружений и тренировок под крылом НАТО в Германии, а также выделение помощи на 40 млрд евро в 2025 году.

Высокопоставленный чиновник НАТО сказал, что эта поддержка выведет Украину на путь, который позволит оттолкнуть Россию в следующем году. Отдельно другой представитель по вопросам обороны США заявил, что украинцы будут оставаться в обороне в течение следующих полгода, но в постоянных боях, что не позволит получить значительных преимуществ.

Напомним, 6 июля в ISW заявили, что самым эффективным способом подорвать уверенность Путина в победе является контрнаступление ВСУ.

18 июня в ВСУ назвали, что нужно для подготовки контрнаступления.