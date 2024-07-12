Допомоги НАТО не вистачить для початку контрнаступу ЗСУ у 2024 році, – NYT

Заявлена допомога Альянсу на теренах саміту здебільшого стосується довготривалої підтримки. Співрозмовники журналістів вважають, що Україна не матиме достатньо сил, щоб відкинути окупантів.

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Попри мільярдну допомогу на озброєння та безпеку, про яку в НАТО оголосили цього тижня, офіційні особи союзників вважають, що Україна не зможе розпочати контрнаступ до початку наступного року. Про це повідомляє The New York Times.

Постачання ракет, бойових машин, боєприпасів і засобів ППО з США та Європи займатиме тижні, якщо не місяці допоки вони надійдуть на фронт. Також частина озброєння ще або не придбана, або не виготовлена. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що довгоочікувані винищувачі F-16 надійдуть в Україну цього літа. Проте їх будуть використовувати здебільшого для оборони, бо питання використання літаків в повітряному просторі РФ досі обговорюється.

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Дипломатичний контрнаступ України. Чого чекати від Саміту миру-2

Більшість обіцянок, які прозвучали на саміті НАТО, мали довгостроковий характер для забезпечення безпеки України протягом десятиліть. Вони включають новий координаційний центр озброєнь і тренувань під крилом НАТО в Німеччині, а також виділення допомоги на 40 млрд євро у 2025 році.

Високопоставлений чиновник НАТО сказав, що ця підтримка виведе Україну на шлях, який дозволить відштовхнути Росію наступного року. Окремо інший представник питань оборони США заявив, що українці залишатимуться в обороні протягом наступних пів року, але в постійних боях, що не дозволить отримати значних переваг.

Нагадаємо, 6 липня в ISW заявили, що найефективнішим способом підірвати впевненість Путіна у перемозі є контрнаступ ЗСУ.

18 червня в ЗСУ назвали, що потрібно для підготовки контрнаступу.