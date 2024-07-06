Найефективнішим способом підірвати впевненість Путіна у перемозі є контрнаступ ЗСУ, — ISW

Аналітики також зазначили, якщо Україна капітулює, то Володимир Путін усуне демократично обраний український уряд та замінить його проросійськими маріонетками.

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Президент Росії Володимир Путін все більше впевнений у тому, що зможе перемогти Україну у війні, тому найкращим способом підірвати цю впевненість є контрнаступ Збройних сил України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 5 липня 2024 року.

"Українські контрнаступальні операції, які звільняють оперативно важливу територію, залишаються найефективнішим способом підірвати впевненість Путіна в бажаному кінцевому результаті його агресивної війни проти України та його прихильність до цього результату", — йдеться у звіті.

Аналітики пояснили, що відмова російського президента від будь-якого припинення вогню свідчить про те, що він дедалі більше впевнений у тому, що Росія може досягти перемоги, продовжуючи повзуче просування в Україні, припинивши підтримку України з боку Заходу і вигравши війну на виснаження проти українських військ.

В ISW також зазначили, що впевненість Путіна у здатності Росії схилити Україну до капітуляції або виграти затяжну війну на виснаження ґрунтується на оцінці, що Україна не зможе провести операційно значущі контрнаступальні операції.

"Захід повинен поспішити надати Україні підтримку, необхідну для проведення контрнаступальних операцій, щоб зруйнувати розрахунки Путіна і уникнути затягування війни більше, ніж це необхідно для забезпечення миру, прийнятного для України та її партнерів", — наголосили в ISW.

Крім того, в американському Інституті вивчення війни нагадали, що Путін давно закликає до "демілітаризації" України, що призведе до нездатності українців чинити опір російській агресії.

"Путін майже напевно використає капітуляцію України для досягнення своєї іншої мети — усунення демократично обраного уряду України і заміни його проросійським урядом і політичною системою, яка йому до вподоби", — підкреслили в ISW.

Нагадаємо, у цьому ж звіті аналітики заявили, що Володимир Путін використав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, щоб відмовитись від припинення вогню шляхом переговорів.

У звіті за 4 липня аналітики ISW зазначили, що Володимир Путін відкрито вимагає повної капітуляції України для припинення вогню