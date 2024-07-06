Путін використав Орбана, щоб відмовитись від припинення вогню шляхом переговорів, — ISW

За словами аналітиків, російський президент також використав Орбана, щоб висловити прихильність до "остаточного" завершення війни, що дозволить досягти Путіну його мети — знищення української державності.

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Президент Росії Володимир Путін використав зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 5 липня для того, щоб виступити проти припинення вогню шляхом переговорів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 5 липня 2024 року.

"Путін заявив, що угода між Росією та Україною не повинна призвести до тимчасового припинення вогню, оскільки це дозволить Україні перегрупуватися і переозброїтися, і що натомість Росія виступає за "повне" і "остаточне" припинення конфлікту", — йдеться у звіті.

На думку аналітиків, російський лідер використав угорського прем'єра, аби відмовитись від припинення вогню за допомогою мирних переговорів.

"(Путін, — ред.) висловив свою прихильність до "остаточного" завершення війни, що дозволить досягти його мети — знищення української державності", — наголосили в ISW.

В американському Інституті вивчення війни також нагадали, що 4 липня Путін прямо відкинув участь Росії в будь-яких значущих переговорах щодо угоди про припинення вогню, відійшовши від своєї звичайної удаваної зацікавленості в переговорах, а 5 липня на пресконференції з Орбаном Путін відверто відкинув будь-яке припинення вогню шляхом переговорів.

Нагадаємо, у звіті за 4 липня аналітики ISW зазначили, що Володимир Путін відкрито вимагає повної капітуляції України для припинення вогню.

2 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту України Володимиру Зеленському припинення вогню та перемир'я з Росією.