Путин использовал Орбана, чтобы отказаться от прекращения огня путем переговоров, — ISW

По словам аналитиков, российский президент также использовал Орбана, чтобы выразить приверженность к "окончательному" завершению войны, что позволит достичь Путину его цели — уничтожение украинской государственности.

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Президент России Владимир Путин использовал встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июля для того, чтобы выступить против прекращения огня путем переговоров. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 5 июля 2024 года.

"Путин заявил, что соглашение между Россией и Украиной не должно привести к временному прекращению огня, поскольку это позволит Украине перегруппироваться и перевооружиться, и что взамен Россия выступает за "полное" и "окончательное" прекращение конфликта", — говорится в отчете.

По мнению аналитиков, российский лидер использовал венгерского премьера, чтобы отказаться от прекращения огня с помощью мирных переговоров.

"(Путин, — ред.) выразил свою приверженность к "окончательному" завершению войны, что позволит достичь его цели — уничтожение украинской государственности", — отметили в ISW.

В американском Институте изучения войны также напомнили, что 4 июля Путин прямо отверг участие России в любых значимых переговорах по соглашению о прекращении огня, отойдя от своей обычной мнимой заинтересованности в переговорах, а 5 июля на пресс-конференции с Орбаном Путин откровенно отверг любое прекращение огня путем переговоров.

Напомним, в отчете за 4 июля аналитики ISW отметили, что Владимир Путин открыто требует полной капитуляции Украины для прекращения огня.

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому прекращение огня и перемирие с Россией.