Самым эффективным способом подорвать уверенность Путина в победе является контрнаступление ВСУ, — ISW

Аналитики также отметили, если Украина капитулирует, то Владимир Путин устранит демократически избранное украинское правительство и заменит его пророссийскими марионетками.

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Президент России Владимир Путин все больше уверен в том, что сможет победить Украину в войне, поэтому лучшим способом подорвать эту уверенность является контрнаступление Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 5 июля 2024 года.

"Украинские контрнаступательные операции, которые освобождают оперативно важную территорию, остаются самым эффективным способом подорвать уверенность Путина в желаемом конечном результате его агрессивной войны против Украины и его приверженность к этому результату", — говорится в отчете.

Аналитики объяснили, что отказ российского президента от любого прекращения огня свидетельствует о том, что он все больше уверен в том, что Россия может достичь победы, продолжая ползучее продвижение в Украине, прекратив поддержку Украины со стороны Запада и выиграв войну на истощение против украинских войск.

В ISW также отметили, что уверенность Путина в способности России склонить Украину к капитуляции или выиграть затяжную войну на истощение основывается на оценке, что Украина не сможет провести операционно значимые контрнаступательные операции.

"Запад должен поспешить предоставить Украине поддержку, необходимую для проведения контрнаступательных операций, чтобы разрушить расчеты Путина и избежать затягивания войны больше, чем это необходимо для обеспечения мира, приемлемого для Украины и ее партнеров", — отметили в ISW.

Кроме того, в американском Институте изучения войны напомнили, что Путин давно призывает к "демилитаризации" Украины, что приведет к неспособности украинцев сопротивляться российской агрессии.

"Путин почти наверняка использует капитуляцию Украины для достижения своей другой цели — устранения демократически избранного правительства Украины и замены его пророссийским правительством и политической системой, которая ему нравится", — подчеркнули в ISW.

Напомним, в этом же отчете аналитики заявили, что Владимир Путин использовал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы отказаться от прекращения огня путем переговоров.

В отчете за 4 июля аналитики ISW отметили, что Владимир Путин открыто требует полной капитуляции Украины для прекращения огня