"Більше не відчувають безкарності": як дозвіл бити по території РФ допомагає ЗСУ, – CNN

За словами бійців, вони концентрують сили у місцях, де РФ може готувати наступ на кордоні, щоб розбити їх ще перед заходом на територію.

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Нещодавні зміни в обмеженнях на застосування західної зброї для України мають позитивний вплив на бойові дії. За словами українських військових, знищення цілей всередині РФ дало змогу провести кілька успішних контрударів. Про це повідомляє CNN.

Офіцер СБУ, з яким поспілкувалися журналісти, каже, що російські військові більше не можуть відчувати себе безкарними й у безпеці.

"Ми знищили цілі всередині Росії, що дозволило провести кілька успішних контрнаступів. Російські військові більше не можуть відчувати безкарність і безпеку", — заявив старший офіцер.

Також бійці на передовій кажуть, що постачання зброї впливає на хід бойових дій. Тепер все це можна використати для ударів по російській території, що має вплив на загальну картину бою.

"Ми розгортаємо найефективніші системи озброєння в районах, де росіяни намагаються прорвати оборонні лінії й просування росіян значно сповільнилося", — заявив офіцер Іван зі 148-ї артилерійської бригади.

Хоча Україна не змогла повернути великі території, країні вдалося зупинити катастрофу — потенційну окупацію Харкова. Експерт з питань міжнародної безпеки Олексій Мельник сказав, що повторна окупація раніше звільнених територій на північ від Харкова була "трагічним моментом". для України. Проте це також стало поворотним моментом для західних партнерів, які дозволили Силам обороти бодай частково бити по російській території.

За даними Міноборони України, було знищено командний пункт в Бєлгородській області, склад боєприпасів у Воронежі, базу БПЛА й аеродром у Краснодарі та вузли звʼязку в Брянську.

"Україна почала завдавати ударів HIMARS по цілях в Бєлгородській області і змусила росіян відвести С-300, якою вони били по Харкову, набагато далі, тому тепер Харків виходить за межі їхньої зони дії російських систем С-300", — заявив директор Rochan Consulting Конрад Музика.

Проте важливою проблемою залишається те, що в Україні достатньо зброї, щоб стримати ворога, але не щоб кардинально змінити ситуацію, кажуть військові. Скоро мають надійти винищувачі F-16, але вони далеко не факт, що зможуть сильно змінити ситуацію.

"Українці будуть у дуже важкому становищі до серпня–вересня, коли перші мобілізовані хлопці почнуть виходити на лінію фронту. Якщо вони зможуть дійти до цього моменту, то існує велика ймовірність того, що їм вдасться стабілізувати ситуацію з серпня і далі, але поки це не станеться, більші успіхи Росії є дуже ймовірними", — резюмував Музика.

Нагадаємо, 12 липня ЗМІ писали, що Україні не вистачить зброї для контрнаступу у 2024 році.

Також в Україні показали реактивний дрон Bullet для перехоплення російських повітряних цілей.