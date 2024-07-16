ВС РФ сконцентрировались в Раздоловке и страдают от дронов ВСУ, — Bild

Российские войска продвигаются к городу Северск в Донецкой области, свидетельствует анализ военного обозревателя Юлиана Репке. Украинские подразделения противодействуют врагу с помощью ударных беспилотников.

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Подразделения ВС РФ пытаются закрепиться на одной из трех улиц села Раздоловка в Донецкой области. Враг продвинулся к центру населенного пункта, но страдает от ударов дронов ВСУ. О ситуации на поле боя на одном из участков фронта на востоке военный обозреватель Bild Юлиан Репке написал в соцсети X (Twitter),

Репке исследовал видео, снятое украинским дроном в Роздоловке. В поле зрения камеры попала улица села и попадание БПЛА Сил обороны. Обозреватель нашел точки попадания на карте и сообщил, что российские войска действительно продвинулись к центральным домам населенного пункта.

"Российская армия захватила по меньшей мере половину Роздоловки в Донецкой области", — написал Репке.

На изображении, размещенном обозревателем в соцсети, можно увидеть Раздоловку: как она выглядит с точки зрения разведывательного дрона и где проходит линия соприкосновения. Заметно, что половина села действительно находится в оккупации ВС РФ.

Бои на востоке — ситуация в Роздоловке 16 июля Фото: Twitter / Джуліан Рьопке (Julian Röpcke)

В следующем посте Репке показал источник видео — его опубликовал украинский волонтер Сергей Стерненко. При этом волонтер отметил, что удар по российскому убежищу нанесли бойцы подразделения "Тортуга" 25 отдельного батальона спецназначения.

На карте боевых действий DeepState указано, что враг продвигается на юг от Северска. Ориентировочное расстояние до окраин населенного пункта — около 10 км.

Бои на востоке — расстояние от Раздоловки до Северска 16 июля Фото: DeepState

В отчете Генштаба ВСУ, опубликованном в 16:00 16 июля, назвали количество штурмов ВС РФ, которые состоялись на Северском направлении: враг атаковал семь раз. При этом самыми горячими остаются два участка фронта на востоке — Покровский (14 штурмов) и Кураховский (12) направления.

Отметим, аналитики группы DeepState ранее сообщали о продвижении подразделений ВС РФ под Раздоловкой. Например, они об этом писали 12 июля: в тот день появились отметки на карте, которые показали, что враг прорвался на 1 км вглубь украинских позиций. Тогда же россияне имели успехи на другом участке фронта — усилили давление на Воздвиженку, которая является последней преградой на пути к важной трассе.

Напоминаем, 16 июля лейтенант ВСУ рассказал о тактике ВС РФ, которую они применяют под Торецком. Между тем полковник ВСУ, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что на данном отрезке фронта может образоваться "котел" для подразделений ВСУ.