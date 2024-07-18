Российские ДРГ пытались прорваться в Сумской области, — соцсети

В сети сообщили, что россияне пытались прорваться в направлении сел Чуйковка, Рожковичи и Сытное.

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Украинские военные остановили российские ДРГ, которые пытались прорваться в Сумской области. Об этом сообщил "Страшний сєржант" на своем аккаунте в X (ранее Twitter).

По его словам, после предварительной артиллерийской подготовки и минометніх обстрелов в Сумскую область зашли российские диверсионно-разведівательніе группы. Они пытались прорваться в направлении сел Чуйковка, Рожковичи и Сытное.

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Отмечается, что много украинских военных получили ранения, однако россиян удалось выбить из Сумской области.

"Люди в Дружбе сидят сейчас без связи, света и интернета", — отметил "Старшний сєржант".

ВС РФ хотели прорваться в Сумской области Фото: Скриншот

Ранее сообщалось, что ВС РФ начали перегруппировывать штурмовые группы на Харьковщине. По данным ОТУ "Харьков", за последние сутки удалось отбить 5 штурмов противника, а также нанести ему урон. Оккупанты потеряли более 100 человек личного состава, а также танки и артсистемы.

Также напомним, что ВС РФ под Покровском не используют технику и несут потери. По словам главного сержанта батальона 47-й ОМБр Рустама, за последний месяц противник остался без значительного количества техники, что отразилось на его возможностях. При этом погодные условия совершенно не влияют на ход боевых действий.