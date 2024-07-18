Російські ДРГ намагалися прорватися в Сумській області, — соцмережі

У мережі повідомили, що росіяни намагалися прорватися в напрямку сіл Чуйківка, Рожковичі та Ситне.

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Українські військові зупинили російські ДРГ, які намагалися прорватися в Сумській області. Про це повідомив "Страшний сєржант" на своєму акаунті в X (раніше Twitter).

За його словами, після попередньої артилерійської підготовки та мінометних обстрілів у Сумську область зайшли російські диверсійно-розвідувальні групи. Вони намагалися прорватися в напрямку сіл Чуйківка, Рожковичі та Ситне.

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Зазначається, що багато українських військових дістали поранення, проте росіян вдалося вибити з Сумської області.

"Люди в Дружбі сидять зараз без зв'язку, світла та інтернету", — зазначив "Старший сєржант".

ЗС РФ хотіли прорватися до Сумської області Фото: Скриншот

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ почали перегруповувати штурмові групи на Харківщині. За даними ОТУ "Харків", за останню добу вдалося відбити 5 штурмів противника, а також завдати йому шкоди. Окупанти втратили понад 100 осіб особового складу, а також танки й артсистеми.

Також нагадаємо, що ЗС РФ під Покровськом не використовують техніку і зазнають втрат. За словами головного сержанта батальйону 47-ї ОМБр Рустама, за останній місяць противник залишився без значної кількості техніки, що позначилося на його можливостях. При цьому погодні умови абсолютно не впливають на перебіг бойових дій.