"Надавали по шее": ВС РФ не могут наступать в Харьковской области, — офицер НГУ (видео)

Как рассказал майор Дмитрий Кожубенко, россияне на Харьковском направлении "стирают" одно из своих элитных подразделений — морскую пехоту. Они хотят захватить Волчанск.

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В Харьковской области в секторе обороны бригады НГУ "Рубеж" российские войска остановились. Они не могут продолжать наступление, ведь ждут подкрепления. Об этом в эфире телемарафона рассказал Нацгвардии Дмитрий Кожубенко.

По его словам, сейчас россияне подтягивают свои резервы, хотя раньше рассчитывали на блицкриг.

"Но наши мужественные защитники отбили наступление противника, сильно "надавали по шее" и сейчас они оправляются и подтягивают резервы", — сказал Кожубенко.

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Он также отметил, что россияне на Харьковском направлении "стирают" одно из своих элитных подразделений — морскую пехоту.

"Они подтягивают резервы даже с другого континента своей страны, так сказать. Из-за этого они сейчас не ведут боевые действия. Но, в дальнейшем ожидается наращивание интенсивности штурмовых действий противника", — сказал он.

По словам Кожубенко, бригада "Рубеж" готовится к тому, что противник будет возобновлять свои наступательные действия.

Военный также заявил, что в начале операции на Харьковщине намерение россиян выглядело как попытка растянуть украинские силы. Сейчас же РФ хочет продолжать наступление.

"Потому что они несут на данном направлении колоссальные потери. Они уже сравнивают данную операцию с их Авдеевской наступательной операцией, там где они стерли до семи бригад. Так же происходит и здесь", — сказал он.

Кожубенко добавил, что россияне уже потеряли огромное количество людей на этом направлении. Главе Кремля Владимиру Путину нужна еще одна победа. Россияне понимают, что не смогут дойти до Харькова, а потому хотят хотя бы оккупировать Волчанск.

По словам офицера, на севере Харьковской области у ВС РФ нет возможности отойти и перегруппироваться.

"Потому что мы уже имеем достаточно снарядов на этом направлении и достаточно средств, чтобы бить по их логистическим и тыловым путям",- добавил он.

Дмитрий Кожубенко о ситуации в Харьковской области

Ранее сообщалось, что Россия уничтожила переправу в Харьковской области. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов описал ситуацию под Купянском как тяжелую. Он раскрыл приоритетную цель РФ на этом направлении.

Также в ЦНС сообщали, что РФ может перебрасывать войска из Херсонской в Харьковскую область. По данным украинского подполья, противник пытается пополнить войска на востоке при помощи южных группировок. При этом представитель Сил обороны Дмитрий Лиховий не видит существенных изменений.