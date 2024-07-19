"Надавали по шиї": ЗС РФ не можуть наступати в Харківській області, — офіцер НГУ (відео)

Як розповів майор Дмитро Кожубенко, росіяни на Харківському напрямку "стирають" один зі своїх елітних підрозділів — морську піхоту. Вони хочуть захопити Вовчанськ.

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У Харківській області в секторі оборони бригади НГУ "Рубіж" російські війська зупинилися. Вони не можуть продовжувати наступ, адже чекають на підкріплення. Про це в ефірі телемарафону розповів Нацгвардії Дмитро Кожубенко.

За його словами, зараз росіяни підтягують свої резерви, хоча раніше розраховували на бліцкриг.

"Але наші мужні захисники відбили наступ противника, добряче "надавали по шиї", і зараз вони оговтуються і підтягують резерви", — сказав Кожубенко.

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Він також зазначив, що росіяни на Харківському напрямку "стирають" один зі своїх елітних підрозділів — морську піхоту.

"Вони підтягують резерви навіть з іншого континенту своєї країни, так би мовити. Через це вони зараз не ведуть бойових дій. Але надалі очікується нарощування інтенсивності штурмових дій противника", — сказав він.

За словами Кожубенка, бригада "Рубіж" готується до того, що противник відновлюватиме свої наступальні дії.

Військовий також заявив, що на початку операції на Харківщині намір росіян виглядав як спроба розтягнути українські сили. Зараз же РФ хоче продовжувати наступ.

"Тому що вони зазнають на цьому напрямку колосальних втрат. Вони вже порівнюють цю операцію з їхньою Авдіївською наступальною операцією, там де вони стерли до семи бригад. Так само відбувається і тут", — сказав він.

Кожубенко додав, що росіяни вже втратили величезну кількість людей на цьому напрямку. Главі Кремля Володимиру Путіну потрібна ще одна перемога. Росіяни розуміють, що не зможуть дійти до Харкова, а тому хочуть хоча б окупувати Вовчанськ.

За словами офіцера, на півночі Харківської області у ЗС РФ немає можливості відійти і перегрупуватися.

"Тому що ми вже маємо достатньо снарядів на цьому напрямку і достатньо засобів, щоб бити по їхніх логістичних і тилових шляхах",- додав він.

Дмитро Кожубенко про ситуацію в Харківській області

Раніше повідомлялося, що Росія знищила переправу в Харківській області. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов описав ситуацію під Куп'янськом як важку. Він розкрив пріоритетну мету РФ на цьому напрямку.

Також у ЦНС повідомляли, що РФ може перекидати війська з Херсонської в Харківську область. За даними українського підпілля, противник намагається поповнити війська на сході за допомогою південних угруповань. При цьому представник Сил оборони Дмитро Лиховій не бачить істотних змін.