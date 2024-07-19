Украинские защитники в Донецкой области сбили российский штурмовик Су-25, — ОСУВ "Хортица"

Как отметили в ОСУВ "Хортица", российский самолет пытался обстреливать позиции украинских военнослужащих, но теперь пылает в степях украинского Донбасса.

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Воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко уничтожили очередной российский штурмовик Су-25 в Донецкой области. Об этом сообщили в телеграмм-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

"На Покровском направлении украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, который пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны", — говорится в сообщении.

В ОСУВ "Хортица" уточнили, что сбить самолет удалось благодаря меткости, сноровке и профессионализму украинских защитников.

Что это за самолет Су-25

Су-25 — это советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Ранее Фокус писал, что его стоимость составляет 11 миллионов долларов.

Технические характеристики Су-25:

экипаж — 2 человека;

длина — 15,36 метра;

размах крыла — 14,36 метра;

высота — 5,2 метра;

площадь крыла — 30,1 метра квадратного.

Напомним, 7 июля ОСУВ "Хортица" сообщило, что зенитчики 110 ОМБр сбили российский штурмовой самолет в Донецкой области.

28 июня Национальная гвардия Украины сообщила, что украинские военнослужащие возле Урожайного уничтожили вражеский реактивный штурмовой самолет Су-25.