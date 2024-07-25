"Нужно готовить подразделения": когда РФ потеряет инициативу на передовой, — командующий НГУ

Бригадный генерал Александр Пивненко подтвердил, что ситуация на фронте тяжелая. Однако он заверил, что возможности ВС РФ "не безграничны".

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Уже в ближайшее время ВС РФ перейдут в оборону. Об этом в интервью "Укринформу", опубликованном 25 июля, заявил командующий Национальной гвардии Украины бригадный генерал Александр Пивненко.

Он подтвердил, что ситуация на фронте тяжелая. Однако, по его словам, наступательные возможности России "не безграничны", тем более враг несет потери.

"Я думаю, еще месяц-полтора и они не смогут вести активные штурмы сразу на многих направлениях и станут в оборону в любом случае. А нам за это время нужно сформировать наши подразделения, подготовить", — отметил Пивненко.

Он объяснил, что Силам обороны нужно искать слабые места оккупантов и обходить сильные. По его мнению, военным нужно адаптироваться, но на системные изменения нужно время. Несмотря на это командующий убежден, что Украина выстоит. Он пояснил, что нужно лишь быть "постоянно на шаг впереди".

"Самое важное, что может быть сейчас — это подготовка, развитие учебных центров, закупки вооружения, военной техники, производство нашей страной военной техники, дронов, бронетехники, средств ПВО, ПЗРК, боеприпасов", — подчеркнул генерал.

Он заверил, что военные работают над созданием резервов и учатся. По его словам, основная задача — иметь боеспособные подразделения и бригады, которые могут эффективно выполнять задачи на передовой и защищать государство.

Напомним, спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев рассказал, что ВС РФ во время наступления в Харьковской области уже "сточили" два танковых полка.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил, какое направление российские оккупанты сейчас рассматривают как перспективное.