"Потрібно готувати підрозділи": коли РФ втратить ініціативу на передовій, — командувач НГУ

Бригадний генерал Олександр Півненко підтвердив, що ситуація на фронті важка. Однак він запевнив, що можливості ЗС РФ "не безмежні".

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Вже найближчим часом ЗС РФ перейдуть в оборону. Про це в інтерв’ю "Укрінформу", опублікованому 25 липня, заявив командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко.

Він підтвердив, що ситуація на фронті важка. Однак, з його слів, наступальні можливості Росії "не безмежні", тим паче ворог зазнає втрат.

"Я думаю, ще місяць-півтора і вони не зможуть вести активні штурми одразу на багатьох напрямках і стануть в оборону в будь-якому випадку. А нам за цей час потрібно сформувати наші підрозділи, підготувати", — зазначив Півненко.

Він пояснив, що Силам оборони потрібно шукати слабкі місця окупантів та обходити сильні. На його думку, військовим потрібно адаптуватися, але на системні зміни потрібен час. Попри це командувач переконаний, що Україна вистоїть. Він пояснив, що потрібно лише бути "постійно на крок попереду".

"Найважливіше, що може бути зараз — це підготовка, розвиток навчальних центрів, закупівлі озброєння, військової техніки, виробництво нашою країною військової техніки, дронів, бронетехніки, засобів ППО, ПЗРК, боєприпасів", — підкреслив генерал.

Він запевнив, що військові працюють над створенням резервів та вчаться. З його слів, основне завдання — мати боєздатні підрозділи та бригади, які можуть ефективно виконувати завдання на передовій й обороняти державу.

Нагадаємо, спікер оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев розповів, що ЗС РФ під час наступу у Харківській області вже "сточили" два танкових полки.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, який напрям російські окупанти нині розглядають як перспективний.