ВСУ отбили позиции под Северском, а РФ планирует новый котел под Авдеевкой, — ISW (карты)

ВС РФ надеются захватить в "клещи" украинскую группировку, которая держит позиции к северо-западу от Донецка, написали аналитики Института изучения войны. Карта показывает, что расстояние между российскими "клиньями" — около 10 км.

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Российские войска продвигаются в Покровском направлении и могут окружить группировку ВСУ у реки Волчья и Карловского водохранилища. При этом у Сил обороны есть успехи на других направлениях. В частности, удалось улучшить позиции в Волчанске и неподалеку от Северска. О текущей ситуации на линии фронта на востоке и юге говорится в отчете Институт изучения войны (ISW), опубликованном 28 июля.

Северское направление

Под Северском аналитики обратили внимание на видео сброса российского дрона и геолокации места, где это произошло. После этого они написали, что ВСУ удалось вернуть позиции, которые были потеряны ранее на данном направлении. Местность, о которой идет речь — возле села Ивано-Дарьевка, расположенного посередине между Выимкой и Спирным. На карте DeepState эта позиция показана как подконтрольная Украине, и изменений в последнее время не было. Также можно увидеть, что кратчайшее расстояние по прямой до Северска — около 7 км.

Война РФ — ситуация под Северском 29 июля Фото: DeepState Война РФ — удар врага под Северском 29 июля Фото: Скриншот

Покровское направление и клещи под Авдеевкой

Аналитики описали ситуацию на Покровском направлении, в частности, упомянули о продвижении ВС РФ в сторону Прогресса, Волчьей и движение по трассе Т-0511 в направлении Мирнограда. После этого они предположили, что российское командование может попытаться окружить украинскую группировку, расположенную к востоку от населенных пунктов Гродовка-Новогродовка-Селидово. Они сомневаются, что в ближайшее время что-то такое произойдет, но предупреждают об угрозе. В то же время, в отчете отмечают, что враг несколько замедлился в наступлении к западу от Авдеевки. Причина такой ситуации то, что он дошел до водных преград — реки Волчьей и Карловского водохранилища.

Отметим, на онлайн-карте боевых действий DeepState можно увидеть месторасположение населенных пунктов, которые обеспокоили аналитиков ISW. Расстояние между клиньями возможных клещей — около 10 км (от Веселого-Желанного до Карловки).

Война РФ — ситуация под Авдеевкой и "клещи" 29 июля Фото: DeepState

Кураховское направление также описано на портале ISW. В отчете указано, что ВС РФ продвинулись до половины Красногоровки, обходят с юга Водяное. В то же время упоминается, как 79-я бригада ВСУ остановила здесь колонну российской бронетехники: на удачный для украинцев бой пожаловался, среди прочего, российский военкор.

В Часовом Яру изменений линии фронта не произошло, уверены аналитики. Хотя российские военные говорят о продвижении в Октябрьском районе, но нет свидетельств, что это действительно так. Кроме того, продолжаются бои от Калиновки до Андреевки, объясняется в отчете ISW.

Война РФ — ситуция на Луганщине 29 июля Фото: ISW

Харьковское направление

В Волчанске ВСУ несколько улучшили ситуацию в центре населенного пункта, говорится в отчете ISW. Ссылаясь на российских военкоров, аналитики написали, что ВС РФ пришлось покинуть позиции на южном берегу реки Волчья и вернуться на северный берег. Кроме того, россияне удерживают лишь часть агрегатного завода, говорится в отчете.

Война РФ — ситуция в Волчанске 29 июля Фото: ISW

Под Купянском и Сватовым враг атаковал украинские позиции возле десятка населенных пунктов, написали аналитики. Изменений в последнее время не было в следующих точках: под Синьковкой, Новоосинового, Новосергиевки, Макеевки, Невского, Новосадового, Тернов, Торского. Также сообщается о возможном ударе ATACMS по полигону под Луганском, но подтверждений этим заявлениям они не нашли.

Война РФ — ситуция на востоке 29 июля Фото: ISW

Запорожское направление и юг

Аналитики отметили, что ВСУ могли выйти из села Роботино, которое удалось занять во время наступления летом 2023 года. Кроме того, есть угроза продвижения ВС РФ в сторону Малой Токмачки, но пока подтверждения этому нет. В то же время продолжаются бои на левобережье в Херсонской области: в росСМИ опубликовали кадры захваченных в плен украинцев, написал ISW.

Война РФ — ситуация под Роботиным 29 июля Фото: ISW

В Генштабе ВСУ в отчете по состоянию на 8 ч. 29 июля указано, что наибольшее количество атак ВС РФ состоялась под Покровском — 52 шт. Кроме того, было горячо на еще трех участках: под Торецком (17 атак), Лиманом (14), Краматорском (10). Под Северском и на других участках на востоке и юге состоялось менее десяти вражеских штурмов, рассказало командование.

Отметим, утром 29 июля аналитики DeepState сообщили о продвижении ВС РФ возле села Веселое под Мирноградом-Покровском, возле Новоалександровки (обходят Воздвиженку) и Красногоровки (под Курахово и Угледаром).

Напоминаем, 27 июля ветеран АТО Евгений Дикий рассказал, почему он думает, что российские войска ослабли и почему его беспокоят гражданские в тылу. 29 июля в западных СМИ объяснили, почему РФ потерпела неудачу под Харьковом и сколько почему она еще будет наступать.