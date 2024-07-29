Репке заявил, что ВС РФ смогут дойти до Киева за 2 года: в ЦПД отреагировали

По словам немецкого аналитика, еще несколько месяцев назад все смеялись с того, что скорость российских штурмов позволила бы оккупантам дойти до украинской столицы лишь через 30 лет, но сейчас ситуация якобы изменилась. В Центре противодействия дезинформации считают, что это не соответствует действительности.

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С нынешним темпом продвижения на Донбассе российским оккупантам якобы понадобится всего 2 года, чтобы дойти до Киева. Об этом написал эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

В такой способ он прокомментировал рассказ журналиста и аналитика Джона Хелина, который тот также выложил в сети. Он написал, что ситуация для украинских защитников якобы ухудшается и противнику за несколько недель удалось продвинуться на 8 километров, что создает угрозу для Покровского направления.

Немецкий аналитик прокомментировал темпы наступления ВС РФ на Донбассе Фото: Скриншот

Юлиан Репке в свою очередь написал, что всего четыре месяца назад все смеялись, когда шла речь о том, что темпы наступления ВС РФ позволят им подойти к Киеву лишь через 30 лет. Теперь ситуация якобы изменилась.

"При той скорости, с которой они сейчас продвигаются к востоку от Покровска, им понадобится всего два года. В теории, конечно", — написал аналитик.

Немецкий аналитик прокомментировал темпы наступления ВС РФ на Донбассе Фото: Скриншот

Киев за 2 года: реакция ЦПД

Начальник Центра противодействия дезинформации и лейтенант Андрей Коваленко в своем Telegram-канале решил также высказаться касаемо такого прогноза. По его словам, Юлиан Репке попросту выдал "очередно перл", когда заявил, что россиянам понадобится всего 2 года для того, чтобы дойти к Киеву.

"Могу отметить, что данный обозреватель является генератором случайных смыслов. Его военная аналитика строится на каналах российских военкоров, а сам он руководствуется принципами хайпа. К реальности "аналитика" Репке не имеет никакого отношения", — написал Андрей Коваленко.

В ЦПД отреагировали на "прогноз" немецкого аналитика Фото: Скриншот

Напомним, 29 июля сообщалось, что ВС РФ ищут слабые места в обороне ВСУ на Донбассе, о чем говорится в материале The New York Times. Российские оккупанты сначала находят места и подразделения украинских защитников, которые, по их мнению, могут быть ослаблены, пишут журналисты. После этого личный состав противника начинает попытки штурмов с использованием различного вооружения и бронетехники.

26 июля сообщалось, что комбат 47-й ОМБр рассказал, как РФ воюет под Прогрессом. Российское командование бросает в бой подразделения, которые не имеют раций и без бронетехники, пояснил Александр Ширшин. Возле села Прогресс украинцев атаковала пехота ВС РФ, и ее не останавливали "двухсотые" и "трехсотые": россияне и дальше шли на штурм.