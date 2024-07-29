Давят независимо от потерь: ВС РФ ищут слабые места в обороне ВСУ на Донбассе, — NYT (карта)

Российские оккупанты сначала находят места и подразделения украинских защитников, которые, по их мнению, могут быть ослаблены, пишут журналисты. После этого личный состав противника начинает попытки штурмов с использованием различного вооружения и бронетехники.

Related video

Российские оккупанты продолжают попытки давления на позиции украинских защитников по всей линии фронта, в том числе на Донбассе. Сейчас противник пытается найти слабые места в обороне ВСУ. Об этом говорится в материале The New York Times.

За последнюю неделю, как говорится в статье, ВС РФ смогли добиться определенных успехов в Донецкой области и тем самым приблизиться к городу Покровск, который является одним из главных оборонительных оплотов украинских защитников в этой части фронта.

Россияне продолжают поиски слабых мест в обороне ВСУ на Донбассе Фото: DeepStateMAP

Такой прогресс, пишут журналисты, резко контрастирует с прошлыми медленными достижениями россиян, которых им удалось добиться в этом году.

"Военные аналитики говорят, что быстрые успехи отражают улучшенную способность Москвы использовать трещины в украинских оборонительных линиях, которые были ослаблены нехваткой рабочей силы и напряжены неустанными российскими атаками вдоль фронта", — говорится в сообщении.

Кроме того, в последние несколько месяцев противник все больше сфокусировался на том, чтобы пытаться найти как можно больше слабых мест на украинских позициях. Уже после этого ВС РФ шли в атаку и бросали на поле бля десятки человек личного состава и бронетехнику.

Военный аналитик Национального института стратегических исследований Украины Николай Белесков заявил, что россияне исследуют линии, чтобы посмотреть, удерживают украинские защитники эти места, или же будут отступать.

"Как только они находят ослабленные батальоны и бригады, они давят на них, независимо от потерь", — заявил Николай Белесков.

В качестве примера авторы материала приводят населенный пункт Прогресс в Донецкой области, который удалось захватить российским оккупантам. Бойцы ВСУ, говорится в сообщении, были под угрозой окружения противником, поэтому были вынуждены отступить.

Россияне продолжают поиски слабых мест в обороне ВСУ на Донбассе Фото: DeepStateMAP

В The New York Times вспоминают слова командира батальона 47 ОМБр "Магура" Александра Ширшина, которые тот сказал в комментарии "Громадському". По его словам, бойцы ВСУ в один момент оказались практически в кольце со всех сторон в селе Прогресс.

"Когда сложилась такая ситуация и нас отправили на стабилизационные действия, я думаю, это был совсем неправильный шаг. То есть нам надо было делать маневренную оборону, просто отдать тот Прогресс, стать по другому рубежу и закрепиться. У нас было на это время", — заявлял Александр Ширшин.

Кроме того, военный аналитик из Австрии Франц-Стефан Гади рассказал, что ротации являются самым опасным моментом. Беспилотники, которые постоянно присутствуют на поле боя, лишь усложнили этот процесс, в частности для Украины, чьи оборонительные линии якобы слишком тонки из-за дефицита личного состава.

В то же время, Николай Белесков заявлял, что российские достижения, несмотря на действия противника, так и не смогли привести к "крупному прорыву" в Донецкой области и тем самым приблизиться к полному захвату региона, а это ключевая цель Кремля.

При этом штурмы ВС РФ могут угрожать оборонительному поясу Украины на Донбассе.

Напомним, 19 июля спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что ВС РФ давят на позиции Сил обороны на Покровском направлении. По его словам, оккупанты уменьшили наступательный потенциал, однако ситуация сложная.

27 июля сообщалось, что ВС РФ усовершенствовали тактику и продвигаются на Донбассе, о чем писали The Washington Post. Одни из самых интенсивных боев идут вокруг Торецка. По словам бойцов ВСУ, оккупанты, похоже, используют ту же стратегию, которая была применена при захвате Авдеевки. Там россияне окружили украинцев с трех сторон, одновременно истощая их непрерывным сбросом планерных бомб сверху.