Тиснуть незалежно від втрат: ЗС РФ шукають слабкі місця в обороні ЗСУ на Донбасі, — NYT (карта)

Російські окупанти спочатку знаходять місця та підрозділи українських захисників, які, на їхню думку, можуть бути ослаблені, пишуть журналісти. Після цього особовий склад противника розпочинає спроби штурмів із використанням різного озброєння та бронетехніки.

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Російські окупанти продовжують спроби тиску на позиції українських захисників по всій лінії фронту, зокрема на Донбасі. Наразі противник намагається знайти слабкі місця в обороні ЗСУ. Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

За останній тиждень, як ідеться у статті, ЗС РФ змогли домогтися певних успіхів на Донеччині й тим самим наблизитися до міста Покровськ, яке є одним із головних оборонних оплотів українських захисників у цій частині фронту.

Росіяни продовжують пошуки слабких місць в обороні ЗСУ на Донбасі Фото: DeepStateMAP

Такий прогрес, пишуть журналісти, різко контрастує з минулими повільними досягненнями росіян, яких їм вдалося домогтися цього року.

"Військові аналітики кажуть, що швидкі успіхи відображають поліпшену спроможність Москви використовувати тріщини в українських оборонних лініях, які були ослаблені нестачею робочої сили та напружені невпинними російськими атаками вздовж фронту", — йдеться в повідомленні.

Крім того, в останні кілька місяців противник дедалі більше сфокусувався на тому, щоб намагатися знайти якомога більше слабких місць на українських позиціях. Уже після цього ЗС РФ йшли в атаку і кидали на поле бою десятки людей особового складу та бронетехніку.

Військовий аналітик Національного інституту стратегічних досліджень України Микола Бєлєсков заявив, що росіяни досліджують лінії, щоб подивитися, чи утримують українські захисники ці місця, чи будуть відступати.

"Щойно вони знаходять ослаблені батальйони і бригади, вони тиснуть на них, незалежно від втрат", — заявив Микола Бєлєсков.

Як приклад автори матеріалу наводять населений пункт Прогрес у Донецькій області, який вдалося захопити російським окупантам. Бійці ЗСУ, йдеться в повідомленні, були під загрозою оточення противником, тому були змушені відступити.

Росіяни продовжують пошуки слабких місць в обороні ЗСУ на Донбасі Фото: DeepStateMAP

У The New York Times згадують слова командира батальйону 47 ОМБр "Магура" Олександра Ширшина, які той сказав у коментарі "Громадському". За його словами, бійці ЗСУ в один момент опинилися практично в кільці з усіх боків у селі Прогрес.

"Коли склалася така ситуація і нас відправили на стабілізаційні дії, я думаю, це був зовсім неправильний крок. Тобто нам треба було робити маневрену оборону, просто віддати той Прогрес, стати по іншому рубежу і закріпитися. У нас був на це час", — заявляв Олександр Ширшин.

Крім того, військовий аналітик з Австрії Франц-Стефан Гаді розповів, що ротації є найнебезпечнішим моментом. Безпілотники, які постійно присутні на полі бою, лише ускладнили цей процес, зокрема для України, чиї оборонні лінії начебто занадто тонкі через дефіцит особового складу.

Водночас Микола Бєлєсков заявляв, що російські досягнення, незважаючи на дії супротивника, так і не змогли привести до "великого прориву" на Донеччині і тим самим наблизитися до повного захоплення регіону, а це ключова мета Кремля.

При цьому штурми ЗС РФ можуть загрожувати оборонному поясу України на Донбасі.

Нагадаємо, 19 липня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що ЗС РФ тиснуть на позиції Сил оборони на Покровському напрямку. За його словами, окупанти зменшили наступальний потенціал, проте ситуація складна.

27 липня повідомлялося, що ЗС РФ удосконалили тактику і просуваються на Донбасі, про що писали The Washington Post. Одні з найінтенсивніших боїв точаться навколо Торецька. За словами бійців ЗСУ, окупанти, схоже, використовують ту саму стратегію, яка була застосована під час захоплення Авдіївки. Там росіяни оточили українців із трьох боків, одночасно виснажуючи їх безперервним скиданням планерних бомб зверху.