Удовлетворят самые насущные потребности: США передадут Украине вооружение для F-16, — WSJ

Пентагон предоставит Украине ракеты для истребителей F-16. Но США ограничат Киев в применении вооружения по российской территории.

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В ближайшее время Дания и Нидерланды, а также Бельгия с Норвегией передадут Украине истребители F-16. Но до сих пор остается нерешенным вопрос вооружения для этих самолетов, пишет The Wall Street Journal.

Поэтому, как пишет издание, ссылаясь на анонимного высокопоставленного чиновника США, Вашингтон решил передать Украине некоторые боеприпасы.

Несмотря на ограниченные запасы Пентагона, Воздушные силы ВСУ получат ракеты класса "воздух-земля", комплексы точного наведения для бомб и современные ракеты класса "воздух-воздух".

Вооружение, которое получит Украина:

ракеты класса "воздух-земля" AGM-88 HARM;

комплекты Joint Direct Attack Munition (JDAM) увеличенной дальности, которые превращают неуправляемые бомбы в точное оружие;

бомбы малого диаметра (GLSDB);

ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM;

ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности AIM-9X.

Количество этого вооружения, как отмечается, будет достаточным для удовлетворения самых насущных потребностей Украины.

Собеседник издания не исключает, что европейские страны могут купить у Вашингтона дополнительное вооружение украинских самолетов, но предупредил, что США ограничат ВСУ в применении ракет для F-16. Иначе говоря, украинские защитники не смогут "свободно" бить американским оружием по территории страны-агрессора, а лишь отвечая на атаки ВС РФ с российской стороны границы.

Напомним, до конца лета пройдут обучение на F-16 только шесть украинских пилотов.

В Минобороны РФ тем временем уже назвали сумму вознаграждения, которую готовы заплатить за первый сбитый самолет F-16.