Задовольнять найнагальніші потреби: США передадуть Україні озброєння для F-16, — WSJ

Пентагон надасть Україні ракети для винищувачів F-16. Але США обмежать Київ у застосуванні озброєння по російській території.

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Найближчим часом Данія та Нідерланди, а також Бельгія з Норвегією передадуть Україні винищувачі F-16. Але досі залишається невирішеним питання озброєння для цих літаків, пише The Wall Street Journal.

Тому, як пише видання, посилаючись на анонімного високопосадовця США, Вашингтон вирішив передати Україні деякі боєприпаси.

Попри обмежені запаси Пентагону, Повітряні сили ЗСУ отримають ракети класу "повітря-земля", комплекси точного наведення для бомб та сучасні ракети класу "повітря-повітря".

Озброєння, яке отримає Україна:

ракети класу "повітря-земля" AGM-88 HARM;

комплекти Joint Direct Attack Munition (JDAM) збільшеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на точну зброю;

бомби малого діаметра (GLSDB);

ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM;

ракети класу "повітря-повітря" малої дальності AIM-9X.

Кількість цього озброєння, як зазначається, буде достатньою для задоволення найнагальніших потреб України.

Співрозмовник видання не виключає, що європейські країни можуть купити у Вашингтона додаткове озброєння українських літаків, але попередив, що США обмежать ЗСУ у застосуванні ракет для F-16. Інакше кажучи, українські захисники не зможуть "вільно" бити американською зброєю по території країни-агресора, а лише відповідаючи на атаки ЗС РФ з російського боку кордону.

Нагадаємо, до кінця літа пройдуть навчання на F-16 лише шість українських пілотів.

У Міноборони РФ тим часом вже назвали суму винагороди, яку готові заплатити за перший збитий літак F-16.