Атакуют малыми группами: у ВС РФ не хватает ресурсов, чтобы наступать на юге, — ВСУ (видео)

Как рассказал спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий, за прошедшие сутки было зафиксировано 7 попыток россиян атаковать, из которых 4 — на Ореховском направлении, и еще три попытки в районе Крынок.

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У российских войск не хватает ресурсов, чтобы эффективно наступать сразу на нескольких направлениях. Об этом рассказал спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

По его словам, из-за ограниченности ресурсов россияне не могут масштабно наступать на южном направлении.

Он отметил, что украинские подразделения на юге продолжают ведение оборонной операции, принимают меры по улучшению своего тактического положения, имеют определенные успехи. Однако в целом линия фронта остается стабильной, хотя в определенных местах ситуация довольно динамичная.

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"Если сравнивать наше направление с общей ситуацией на фронте, то подчеркиваю, что очевидно, что у россиян не хватает ресурсов вести эффективное, масштабное наступление и на нашем направлении также", — рассказал он.

Лиховий заявил, что за прошедшие сутки было зафиксировано 7 попыток россиян атаковать, из которых 4 — на Ореховском направлении, и еще три попытки в районе Крынок.

По его словам, россияне атакуют небольшими пехотными группами численностью в отделение. При этом успеха не имеют и несут потери.

Дмитрий Лиховий о ситуации на фронте

Напомним, глава Минфина Сергей Марченко заявил, что Украине нужны еще 15 млрд, ведь война продолжится и в 2025 году. Он заявил, что Украина повышает налоги, чем дает сигнал партнерам и критикам, которые считают вклад воюющей страны якобы недостаточным.

Также сообщалось, что ВС РФ "получили по зубам" в направлении Гуляйполя. В ВСУ рассказали, что на Таврическом направлении в целом сосредоточено до 90 тысяч российских оккупантов. Недавно они после длительной паузы активизировались на направлении, "отсутствующем в новостях".