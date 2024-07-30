Атакують малими групами: у ЗС РФ не вистачає ресурсів, щоб наступати на півдні, — ЗСУ (відео)

Як розповів речник ОСГВ "Таврія" Дмитро Лиховій, минулої доби було зафіксовано 7 спроб росіян атакувати, з яких 4 — на Оріхівському напрямку, і ще три спроби в районі Кринок.

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У російських військ не вистачає ресурсів, щоб ефективно наступати одразу на кількох напрямках. Про це розповів спікер ОСГВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

За його словами, через обмеженість ресурсів росіяни не можуть масштабно наступати на південному напрямку.

Він зазначив, що українські підрозділи на півдні продовжують ведення оборонної операції, вживають заходів для поліпшення свого тактичного положення, мають певні успіхи. Однак загалом лінія фронту залишається стабільною, хоча в певних місцях ситуація доволі динамічна.

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"Якщо порівнювати наш напрямок із загальною ситуацією на фронті, то підкреслюю, що очевидно, що у росіян не вистачає ресурсів вести ефективний, масштабний наступ і на нашому напрямку також", — розповів він.

Лиховій заявив, що минулої доби було зафіксовано 7 спроб росіян атакувати, з яких 4 — на Оріхівському напрямку, і ще три спроби в районі Кринок.

За його словами, росіяни атакують невеликими піхотними групами чисельністю у відділення. При цьому успіху не мають і зазнають втрат.

Дмитро Лиховій про ситуацію на фронті

Нагадаємо, очільник Мінфіну Сергій Марченко заявив, що Україні потрібні ще 15 млрд, адже війна продовжиться і 2025 року. Він заявив, що Україна підвищує податки, чим дає сигнал партнерам і критикам, які вважають внесок воюючої країни нібито недостатнім.

Також повідомлялося, що ЗС РФ "отримали по зубах" у напрямку Гуляйполя. У ЗСУ розповіли, що на Таврійському напрямку загалом зосереджено до 90 тисяч російських окупантів. Нещодавно вони після тривалої паузи активізувалися на напрямку, "відсутньому в новинах".