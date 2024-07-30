"Продолжение следует": ВСУ атаковали стратегическую нефтебазу РФ в Курской области, — Генштаб

В генштабе ВСУ заявили, что была успешно поражена нефтебаза врага "Логистический центр №43" в населенном пункте Возы. В результате атаки на объекте противника возник пожар.

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Украинские военные ударили по очередному стратегическому объекту РФ в Курской области в ночь на 30 июля. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Сегодня ночью успешно поражена нефтебаза врага "Логистический центр №43" в населенном пункте Возы, Курская область РФ. По данным разведки, в результате атаки на объекте противника возник пожар", — сказано в сообщении.

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Отмечается, что удар был нанесен силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны. Более подробная информация о последствиях поражения нефтебазы пока уточняется.

"Силы обороны и дальше будут принимать все возможные меры для подрыва военно-экономического потенциала российских оккупантов, чтобы заставить их прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует…" — отметили в Генштабе.

Украина атаковала нефтебазу Фото: Скриншот

Поселок Возы в Курской области на карте Фото: Google Maps

Также утром 30 июля сообщалось, что украинские ракеты атаковали аэродром "Халино" в Курской области. Российский чиновник пожаловался, что украинские средства поражения угрожали Курской области РФ. По его словам, они подлетели с запада, а обломки попадали на землю и их лучше не трогать.

Также 28 июля Фокус писал, что БпЛА атаковали нефтебазу россиян в Курской области. Для ликвидации последствий россияне задействовали более 80 спасателей и 32 единицы спецтехники. На утро захватчики смогли потушить пожар только в одном резервуаре.