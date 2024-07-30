"Продолжение следует": ВСУ атаковали стратегическую нефтебазу РФ в Курской области, — Генштаб
В генштабе ВСУ заявили, что была успешно поражена нефтебаза врага "Логистический центр №43" в населенном пункте Возы. В результате атаки на объекте противника возник пожар.
Украинские военные ударили по очередному стратегическому объекту РФ в Курской области в ночь на 30 июля. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"Сегодня ночью успешно поражена нефтебаза врага "Логистический центр №43" в населенном пункте Возы, Курская область РФ. По данным разведки, в результате атаки на объекте противника возник пожар", — сказано в сообщении.Важно
Отмечается, что удар был нанесен силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны. Более подробная информация о последствиях поражения нефтебазы пока уточняется.
"Силы обороны и дальше будут принимать все возможные меры для подрыва военно-экономического потенциала российских оккупантов, чтобы заставить их прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует…" — отметили в Генштабе.
Также утром 30 июля сообщалось, что украинские ракеты атаковали аэродром "Халино" в Курской области. Российский чиновник пожаловался, что украинские средства поражения угрожали Курской области РФ. По его словам, они подлетели с запада, а обломки попадали на землю и их лучше не трогать.
Также 28 июля Фокус писал, что БпЛА атаковали нефтебазу россиян в Курской области. Для ликвидации последствий россияне задействовали более 80 спасателей и 32 единицы спецтехники. На утро захватчики смогли потушить пожар только в одном резервуаре.