"Далі буде": ЗСУ атакували стратегічну нафтобазу РФ у Курській області, — Генштаб

У генштабі ЗСУ заявили, що було успішно уражено нафтобазу ворога "Логістичний центр №43" у населеному пункті Вози. Унаслідок атаки на об'єкті противника виникла пожежа.

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Українські військові вдарили по черговому стратегічному об'єкту РФ у Курській області в ніч на 30 липня. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Сьогодні вночі успішно уражено нафтобазу ворога "Логістичний центр №43" у населеному пункті Вози, Курська область РФ. За даними розвідки, внаслідок атаки на об'єкті противника виникла пожежа", — ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що удар було завдано силами і засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Детальніша інформація про наслідки ураження нафтобази поки уточнюється.

"Сили оборони й надалі вживатимуть усіх можливих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів, щоб змусити їх припинити збройну агресію проти України. Далі буде..." — зазначили в Генштабі.

Україна атакувала нафтобазу Фото: Скриншот

Селище Вози в Курській області на карті Фото: Google Maps

Також вранці 30 липня повідомлялося, що українські ракети атакували аеродром "Халіно" в Курській області. Російський чиновник поскаржився, що українські засоби ураження загрожували Курській області РФ. За його словами, вони підлетіли із заходу, а уламки потрапляли на землю і їх краще не чіпати.

Також 28 липня Фокус писав, що БпЛА атакували нафтобазу росіян у Курській області. Для ліквідації наслідків росіяни задіяли понад 80 рятувальників і 32 одиниці спецтехніки. На ранок загарбники змогли загасити пожежу тільки в одному резервуарі.