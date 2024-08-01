"F-16 в Украине": глава МИД Литвы подтвердил получение Киевом западных истребителей

Габриэлюс Ландсбергис заявил, что "еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной". Украина пока официально не подтвердила поступление истребителей.

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Киев пока не подтвердил и не опроверг информацию о получении первых западных истребителей F-16. В то же время некоторые союзники уже активно обсуждают эту тему в соцсетях. В частности, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в своей заметке в соцсети Х фактически подтвердил прибытие первой партии самолетов.

"F-16 в Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной", — написал он.

F-16 уже в Украине: что известно

31 июля Bloomberg сообщило, что Украина получила первую партию истребителей F-16. По данным издания, конец июля был крайним сроком для передачи самолетов американского производства.

The Telegraph заявило, что официальный Киев уже совершил первые боевые вылеты на F-16. Однако они, пока что, использовались лишь для "противовоздушной обороны".

Одесское издание "Думская" опубликовало первое фото истребителя F-16 в небе над Украиной.

Представитель Белого дома Джон Кирби пока отказался комментировать информацию о передаче Украине американских самолетов. Он напомнил, что согласно ранее объявленным планам, F-16 должны быть приняты на вооружение ВСУ до конца этого лета.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что подтверждать получение F-16 Украиной должен или президент Владимир Зеленский, или главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Другие любые заявления без ссылок на официальные источники, по его словам, выглядят как информационные спекуляции.