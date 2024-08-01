"F-16 в Україні": глава МЗС Литви підтвердив отримання Києвом західних винищувачів

Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що "ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою". Україна поки офіційно не підтвердила надходження винищувачів.

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Київ поки не підтвердив і не спростував інформацію про отримання перших західних винищувачів F-16. Водночас деякі союзники вже активно обговорюють цю тему у соцмережах. Зокрема, міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс у своєму дописі у соцмережі Х фактично підтвердив прибуття першої партії літаків.

"F-16 в Україні. Ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою", — написав він.

F-16 вже в Україні: що відомо

31 липня Bloomberg повідомило, що Україна отримала першу партію винищувачів F-16. За даними видання, кінець липня був крайнім терміном для передачі літаків американського виробництва.

The Telegraph заявило, що офіційний Київ вже здійснив перші бойові вильоти на F-16. Однак вони поки що використовувалися лише для "протиповітряної оборони".

Одеське видання "Думская" опублікувало перше фото винищувача F-16 у небі над Україною.

Представник Білого дому Джон Кірбі поки відмовився коментувати інформацію про передачу Україні американських літаків. Він нагадав, що згідно з раніше оголошеними планами, F-16 мають бути прийняті на озброєння ЗСУ до кінця цього літа.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що підтверджувати отримання F-16 Україною має або президент Володимир Зеленський, або головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Інші будь-які заяви без посилань на офіційні джерела, за його словами, виглядають як інформаційні спекуляції.