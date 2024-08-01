"Поворотный момент": глава Минобороны Великобритании о прибытии F-16 в Украину

По словам министра Гранта Шеппса, Великобритания и союзники должны продолжать делать все возможное, чтобы поддержать Украину в битве за небо.

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Прибытие F-16 на Украину знаменует собой поворотный момент в борьбе против президента РФ Владимира Путина и его самолетов Су-35. Об этом у себя в X (ранее Twitter) написал министр обороны Великобритании Грант Шеппс.

По его словам, Великобритания и союзники должны продолжать делать все возможное, чтобы поддержать Украину в битве за небо.

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"Прибытие F-16 на Украину знаменует собой поворотный момент против Путина и его Су-35. С первым украинским пилотом, окончившим летную подготовку Королевских Воздушных сил в марте, Великобритания и союзники должны продолжать делать все возможное, чтобы поддержать битву Украины за небо", — написал министр.

Грант Шеппс о F-16 в Украине

Отметим, что Шеппс в своем посте также поделился ссылкой на статью издания Telegraph, в которой говорится, что Украина совершила первые боевые вылеты на F-16, однако они, пока что, использовались только для "противовоздушной обороны". Новости о прибытии F-16 появились после того, как Россия совершила одну из самых массовых атак ударных БпЛА по территории Украины с начала полномасштабного вторжения.

Во время удара, который длился более семи часов, украинские войска перехватили 89 беспилотников и одну ракету. Издание не исключает, что в отражении воздушной атаки участвовали полученные недавно F-16.

Напомним, военный обозреватель Александр Коваленко предположил, на какой участок ВСУ бросят F-16. По его словам, сейчас самым интенсивным направлением наступления россиян является Покровский и Торецкий.Он отметил, что поскольку РФ будут продолжать использовать КАБы, то актуальность F-16 по противодействию Су-34 сохранится еще долго.