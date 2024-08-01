"Поворотний момент": глава Міноборони Великої Британії про прибуття F-16 в Україну

За словами міністра Гранта Шаппса, Велика Британія і союзники повинні продовжувати робити все можливе, щоб підтримати Україну в битві за небо.

Related video

Прибуття F-16 на Україну знаменує собою поворотний момент у боротьбі проти президента РФ Володимира Путіна і його літаків Су-35. Про це у себе в X (раніше Twitter) написав міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

За його словами, Велика Британія і союзники повинні продовжувати робити все можливе, щоб підтримати Україну в битві за небо.

Важливо

F-16 оснащені передовими ракетами "повітря–повітря" AIM-9X: яку перевагу вони дадуть Україні

"Прибуття F-16 на Україну знаменує собою поворотний момент проти Путіна і його Су-35. З першим українським пілотом, який закінчив льотну підготовку Королівських Повітряних сил у березні, Велика Британія і союзники повинні продовжувати робити все можливе, щоб підтримати битву України за небо", — написав міністр.

Грант Шаппс про F-16 в Україні

Зазначимо, що Шаппс у своєму дописі також поділився посиланням на статтю видання Telegraph, у якій ідеться про те, що Україна здійснила перші бойові вильоти на F-16, однак їх поки що використовували тільки для "протиповітряної оборони". Новини про прибуття F-16 з'явилися після того, як Росія здійснила одну з наймасовіших атак ударних БпЛА на території України з початку повномасштабного вторгнення.

Під час удару, який тривав понад сім годин, українські війська перехопили 89 безпілотників і одну ракету. Видання не виключає, що у відбитті повітряної атаки брали участь отримані нещодавно F-16.

Нагадаємо, військовий оглядач Олександр Коваленко припустив, на яку ділянку ЗСУ кинуть F-16. За його словами, наразі найінтенсивнішим напрямком наступу росіян є Покровський і Торецький. Він зазначив, що оскільки РФ продовжуватимуть використовувати КАБи, то актуальність F-16 щодо протидії Су-34 збережеться ще довго.