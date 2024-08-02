Всегда чего-то не хватает: командующий Объединенных сил назвал дефицитное оружие на фронте

По словам Андрея Гнатова, если говорить о дронах, то их всегда будет мало. БПЛА может хватить для проведения каких-то операций в определенный момент, но о создании запасов речи не идет.

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Украинские защитники продолжают бороться с российскими оккупантами на поле боя, однако для этого им нужно больше вооружения, техники и людей. Деталями поделился командующий Объединенных сил ВСУ, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" бригадный генерал Андрей Гнатов в интервью изданию "Главком".

По его словам, украинским защитникам нужны на фронте различные силы, которые дают возможность продолжать бороться с противником на эффективном уровне. Речь идет про средства противовоздушной обороны, высокоточное оружие, а также подготовленные люди, которые приходят на доукомплектование подразделений.

"Я, как командир, всегда буду говорить, что мне не хватает авиационной поддержки, огневой, снарядов, дронов, подразделений, потому что чем более обеспечено подразделение, чем лучше спланирована оборона или есть подразделение для проведения наступательных действий — тем больше шансов, что операция будет успешной", — заявил Андрей Гнатов.

Также бригадный командир добавил, что в войсках всегда существует дефицит дронов. Их может быть достаточно для конкретных операций, которые происходят в тот или иной момент, однако не наступил момент, когда можно будет говорить о том, что беспилотников хватает.

"Сказать, что мне хватает дронов… Я такого никогда не скажу, потому что их может хватить для текущей операции, но не хватает для создания запасов, не хватает для создания резервов. В этом вопросе я максималист", — подытожил Андрей Гнатов.

Напомним, 1 августа сообщалось, что Украина обогнала РФ по ударам дальнобойными дронами типа Shahed, писали в Forbes. В течение июля российские военные атаковали Украину 426 БПЛА типа Shahed, тогда как Силы обороны запустили по вражескому тылу более 520 дронов.