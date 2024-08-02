Завжди чогось не вистачає: командувач Об'єднаних сил назвав дефіцитну зброю на фронті

За словами Андрія Гнатова, якщо говорити про дрони, то їх завжди буде мало. БПЛА може вистачити для проведення якихось операцій у певний момент, але про створення запасів не йдеться.

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Українські захисники продовжують боротися з російськими окупантами на полі бою, однак для цього їм потрібно більше озброєння, техніки та людей. Деталями поділився командувач Об'єднаних сил ЗСУ, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" бригадний генерал Андрій Гнатов в інтерв'ю виданню "Главком".

За його словами, українським захисникам потрібні на фронті різні сили, які дають можливість продовжувати боротися з противником на ефективному рівні. Йдеться про засоби протиповітряної оборони, високоточну зброю, а також підготовлених людей, які приходять на доукомплектування підрозділів.

"Я, як командир, завжди казатиму, що мені не вистачає авіаційної підтримки, вогневої, снарядів, дронів, підрозділів, тому що чим більше забезпечений підрозділ, чим краще спланована оборона або є підрозділ для проведення наступальних дій — тим більше шансів, що операція буде успішною", — заявив Андрій Гнатов.

Також бригадний командир додав, що у військах завжди існує дефіцит дронів. Їх може бути достатньо для конкретних операцій, які відбуваються в той чи інший момент, проте не настав момент, коли можна буде говорити про те, що безпілотників вистачає.

"Сказати, що мені вистачає дронів... Я такого ніколи не скажу, тому що їх може вистачити для поточної операції, але не вистачає для створення запасів, не вистачає для створення резервів. У цьому питанні я максималіст", — підсумував Андрій Гнатов.

Нагадаємо, 1 серпня повідомлялося, що Україна обігнала РФ за ударами далекобійними дронами типу Shahed, писали у Forbes. Протягом липня російські військові атакували Україну 426 БПЛА типу Shahed, тоді як Сили оборони запустили по ворожому тилу понад 520 дронів.