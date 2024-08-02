Оккупанты наступают на флангах и имеют успехи возле Макеевки, — комбат 3 ОШБр (видео)
Комбат 1 штурмового батальона Владимир Фокин заявил, что россияне перенесли основные усилия на позиции смежных подразделений. В частности, враг наступает на Макеевку и на левый фланг, где стоит одна из бригад.
Российские войска атакуют на флангах, а потому имеют определенных успехи на направлении, где воюет 3 Отдельная штурмовые бригада. Об этом во время телемарафона рассказал командир 1 штурмового батальона 3 ОШБр Владимир "Фока" Фокин.
По его словам, россияне перенесли основные усилия на позиции смежных подразделений. В частности, враг наступает на Макеевку и на левый фланг, где стоит одна из бригад.Важно
"Там враг имеет успех. Причем достаточно такой существенный — враг продвигается вглубь нашей обороны по левому флангу. Поэтому я считаю, что частично силы и средства были переброшены туда, где врагу удается больше. Точно знаю, что у нас на флангах идут ожесточенные бои за Макеевку, которая находится на правом фланге и за другие населенные пункты по левому флангу бригады. Однако, для того чтобы расширять свой плацдарм, расширять свой успех враг также проводит штурмы против нашего подразделения, но у нас он пока успеха не имел", — отметил он.
Ранее военнослужащий ВСУ Станислав Бунятов заявил, что Вооруженные силы РФ активизировались в Макеевке Луганской области. Военнослужащий подчеркнул, что такие рывки созданы для ослабления общей боеспособности украинских сил и предотвращения безопасных ротаций бригад для усиления того или иного участка фронта.
Также в ISW сообщали, что ВС РФ "удлиняют фронт" и быстрее перебрасывают войска в Донецкой области. По мнению американских аналитиков, в центральной группировке войск РФ создана более гибкая структура командования и управления — отсюда возможности, которых прежде не было ни у одной оккупационной группы. Теперь тактические уязвимости в линии обороны Украины могут появляться быстрее.