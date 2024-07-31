РФ активизировалась на участках без тактического смысла: в ВСУ рассказали о замысле врага

Российские военные имеют продвижение в районе Макеевки на Луганщине. Противник пытается ослабить общую боеспособность Сил обороны, рассказал украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман".

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Вооруженные силы Российской Федерации активизировались в Макеевке Луганской области. По словам украинского военнослужащего Станислава Бунятова с позывным "Осман", некоторые направления, которые атакуют оккупанты, не имеют определенного тактического смысла. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в Макеевке Луганской области российские оккупанты имеют продвижение.

"В последнее время я заметил, что некоторые направления, на которых активизировался враг, не имеют определенного тактического смысла", — сказал Станислав Бунятов.

Военнослужащий подчеркнул, что такие рывки созданы для ослабления общей боеспособности украинских сил и предотвращения безопасных ротаций бригад для усиления того или иного участка фронта.

Напомним, 31 июля боец 68-й отдельной егерской бригады Александр с позывным "Рено" сообщил, что под Покровском на Донбассе оккупанты делают все то же, что раньше в Очеретино. По его словам, украинцам еще не удалось найти эффективный способ окончательно остановить врага.

28 июля представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что на Покровском направлении враг пытается продвигаться с использованием авиации. Он отметил, что продвижение есть фактически каждый день, в частности, оно обеспечивается вражескими резервами.