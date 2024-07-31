РФ активізувалася на ділянках без тактичного сенсу: в ЗСУ розповіли про задум ворога

Російські військові мають просування в районі Макіївки на Луганщині. Противник намагається послабити загальну боєздатність Сил оборони, розповів український військовий Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

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Збройні сили Російської Федерації активізувалися в Макіївці Луганської області. За словами українського військовослужбовця Станіслава Бунятова з позивним "Осман", деякі напрямки, які атакують окупанти, не мають визначеного тактичного сенсу. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Він зауважив, що в Макіївці на Луганщині російські окупанти мають просування.

"Останнім часом я помітив, що деякі напрямки, на яких активізувався ворог, не мають визначеного тактичного сенсу", — сказав Станіслав Бунятов.

Військовослужбовець наголосив, що такі ривки створені для послаблення загальної боєздатності українських сил й унеможливлення безпечних ротацій бригад для підсилення тої чи іншої ділянки фронту.

Нагадаємо, 31 липня боєць 68-ї окремої єгерської бригади Олександр із позивним "Рено" повідомив, що під Покровськом на Донбасі окупанти роблять все те саме, що раніше в Очеретиному. За його словами, українцям ще не вдалося знайти ефективний спосіб остаточно зупинити ворога.

28 липня речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що на Покровському напрямку ворог намагається просуватися з використанням авіації. Він наголосив, що просування є фактично щодня, зокрема, воно забезпечується ворожими резервами.