Окупанти наступають на флангах і мають успіхи біля Макіївки, — комбат 3 ОШБр (відео)

Комбат 1 штурмового батальйону Володимир Фокін заявив, що росіяни перенесли основні зусилля на позиції суміжних підрозділів. Зокрема, ворог наступає на Макіївку і на лівий фланг, де стоїть одна з бригад.

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Російські війська атакують на флангах, а тому мають певні успіхи на напрямку, де воює 3 Окрема штурмова бригада. Про це під час телемарафону розповів командир 1 штурмового батальйону 3 ОШБр Володимир "Фока" Фокін.

За його словами, росіяни перенесли основні зусилля на позиції суміжних підрозділів. Зокрема, ворог наступає на Макіївку і на лівий фланг, де стоїть одна з бригад.

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"Там ворог має успіх. Причому досить такий суттєвий — ворог просувається вглиб нашої оборони по лівому флангу. Тому я вважаю, що частково сили і засоби були перекинуті туди, де ворогу вдається більше. Точно знаю, що в нас на флангах ідуть запеклі бої за Макіївку, що знаходиться на правому фланзі, та за інші населені пункти по лівому флангу бригади. Однак, для того щоб розширювати свій плацдарм, розширювати свій успіх, ворог також проводить штурми проти нашого підрозділу, але в нас він поки що успіху не мав", — зазначив він.

Окупанти наступають на флангах біля Макіївки

Раніше військовослужбовець ЗСУ Станіслав Бунятов заявив, що Збройні сили РФ активізувалися в Макіївці Луганської області. Військовослужбовець підкреслив, що такі ривки створені для ослаблення загальної боєздатності українських сил і запобігання безпечних ротацій бригад для посилення тієї чи іншої ділянки фронту.

Також у ISW повідомляли, що ЗС РФ "подовжують фронт" і швидше перекидають війська в Донецькій області. На думку американських аналітиків, у центральному угрупованні військ РФ створено гнучкішу структуру командування та управління — звідси можливості, яких раніше не було в жодної окупаційної групи. Тепер тактичні вразливості в лінії оборони України можуть з'являтися швидше.