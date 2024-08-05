Во Франции впервые развернули систему ПВО VL MICA для обеспечения безопасности Олимпиады

Зенитный комплекс установлен в окрестностях Марселя для защиты яхт на пристани, где проходят соревнования по парусному спорту. ЗРК обеспечивает 360-градусное покрытие в радиусе до 20 км.

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Во Франции впервые развернули системы ПВО VL MICA Воздушно-космических сил страны. Система была установлена на высотах Марселя в начале июля и будет нести дежурство до окончания Олимпийских игр 2024 в Париже. Об этом 5 августа сообщили обозреватели Army Recognition.

Оперативное развертывание осуществляется в рамках операции "Sentinelle JOP 2024". Основная задача VL MICA — защита ключевых объектов, таких как пристань для яхт, где проходят соревнования по парусному спорту.

Командующий операциями по обеспечению воздушной безопасности Олимпийских игр генерал Стефан Гроен отметил, что VL MICA может противостоять угрозам, аналогичным атакам 11 сентября в США. Если объект будет идентифицирован как враждебный, операторы системы получат приказ на его нейтрализацию.

Что известно о ЗРК VL MICA

Первые две системы MICA VL были поставлены в 2024 году для повышения безопасности предстоящих игр в Париже. Этот зенитно-ракетный комплекс, представляющий собой наземный вариант ракеты MICA класса "воздух-воздух", обеспечивает перехват воздушных угроз в любых погодных условиях с 360-градусным покрытием в радиусе до 20 километров и высоте до 9 километров.

Комплекс способен поражать такие цели, как самолеты, вертолеты, беспилотники, тактические и крылатые ракеты. Он отличается компактностью, высокой эффективностью и по своим боевым возможностям занимает промежуточное положение между ЗРК малой дальности "Mistral" и большой дальности PAAMS.

Технические характеристики системы VL MICA:

дальность поражения — до 20 км;

максимальная высота поражения — до 9 км;

тип ракеты — MICA (Missile d'Interception, de Combat et d'Auto-défense);

наведение — инфракрасное (ИК) и радиочастотное (РЧ);

скорострельность — двухсекундный интервал между пусками;

пусковая установка — вертикальная, каждая оснащена четырьмя ракетами-перехватчиками;

радар — GM200 производства Thales.

Ракета MICA EM оснащается активной импульсно-доплеровской головкой самонаведения, которая обеспечивает поражение целей с любого направления на всех ракурсах, в сложных метеоусловиях и в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия.

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Напомним, ночью 26 июля, в первый день летней Олимпиады 2024 года произошла масштабная диверсия. Неустановленные лица одновременно совершили ряд поджогов на трех ветках железной дороги, из-за чего движение поездов оказалось парализованным.