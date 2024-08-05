"Давление на фланге со стороны Калиновки": в ВСУ рассказали о круглосуточном штурме РФ Часового Яра

Российские военные сосредоточили основные резервы в Бахмуте на Донбассе. По словам военного Станислава Бунятова с позывным "Осман", враг не имеет существенных продвижений.

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Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации давят в направлении Часового Яра Донецкой области. Об этом сообщил украинский военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман" в своем Telegram-канале 5 августа.

"В направлении Часов Яр п*дары продолжают давление на фланге со стороны Калиновки", — сказал Станислав Бунятов.

По его словам, на том участке фронта бои идут за каналом, однако несмотря на круглосуточный штурм, российские военные не имеют существенных продвижений.

"Осман" отметил, что российские оккупанты сосредоточили основные резервы в Бахмуте на Донбассе. Военнослужащий считает, что сейчас помогла бы глубинная разведка и удары авиабомбами.

Ситуация на Донбассе: что говорят в Генштабе ВСУ

В Генштабе ВСУ рассказали, что на Краматорском направлении произошло 11 боевых столкновений в течение 5 августа. Так, российские военные проявляли активность в районе Часового Яра и Ивановского. Также противник шесть раз пытался потеснить украинских бойцов с позиций, однако попытки оказалась тщетными. По состоянию на вечер 5 июля, продолжается пять атак, ситуация контролируется.

Ситуация в районе Часового Яра

Напомним, 25 июля офицер 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников сообщил, что угрозы окружения Часового Яра не было. По его словам, противник избегал прямого штурма населенного пункта и пытался наступать на флангах.

3 августа военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке рассказал, что российские военные прорвались через водный канал в Часовом Яру на Донбассе. Он отметил, что враг продвигался в первый западный квартал города.