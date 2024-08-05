"Тиск на фланзі зі сторони Калинівки": в ЗСУ розповіли про цілодобовий штурм РФ Часового Яру

Російські військові зосередили основні резерви в Бахмуті на Донбасі. За словами військового Станіслава Бунятова з позивним "Осман", ворог не має суттєвих просувань.

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Підрозділи Збройних сил Російської Федерації тиснуть в напрямку Часового Яру Донецької області. Про це повідомив український військовослужбовець Станіслав Бунятов з позивним "Осман" у своєму Telegram-каналі 5 серпня.

"В напрямку Часів Яр п*дари продовжують тиск на фланзі зі сторони Калинівки", — сказав Станіслав Бунятов.

За його словами, на тій ділянці фронту бої йдуть за каналом, проте попри цілодобовий штурм російські військові не мають суттєвих просувань.

"Осман" зауважив, що російські окупанти зосередили основні резерви в Бахмуті на Донбасі. Військовослужбовець вважає, що нині допомогла б глибинна розвідка та удари авіабомбами.

Ситуація на Донбасі: що говорять в Генштабі ЗСУ

У Генштабі ЗСУ розповіли, що на Краматорському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень протягом 5 серпня. Так, російські військові проявляли активність у районі Часового Яру та Іванівського. Також противник шість разів намагався потіснити українських бійців з позицій, проте спроби виявилася марними. Станом на вечір 5 липня триває пʼять атак, ситуація контрольована.

Ситуація в районі Часового Яру

Нагадаємо, 25 липня офіцер 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков повідомив, що загрози оточення Часового Яру не було. За його словами, противник уникав прямого штурму населеного пункту та намагався наступати на флангах.

3 серпня військовий аналітик німецької газети Bild Юліан Рьопке розповів, що російські військові прорвалися через водний канал у Часовому Яру на Донбасі. Він зазначив, що ворог просувався у перший західний квартал міста.