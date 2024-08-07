ВС РФ ударили по жилому дому в Херсоне: пожарные вытащили из-под завалов котят (видео)

В ГСЧС сообщили, что в ночь на 7 августа российский снаряд попал на частный двор, где загорелись дрова. Пожарные прибыли на место происшествия, быстро потушили огонь и услышали мяуканье из подвала.

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Украинские спасатели в Херсоне вытащили из-под завалов четырех котят. Об этом сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в Херсонской области.

Сообщается, что в ночь на 7 августа российский снаряд попал на частный двор, где загорелись дрова. Пожарные прибыли на место происшествия, быстро потушили огонь и услышали мяуканье из подвала потерпевшего разрушение здания.

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"Спасатели нашли под завалами четырех маленьких котят. Пушистиков осторожно откопали и отдали мамочке-кошке, которая наблюдала за спасением своих малышей", — отметили в ГСЧС.

Момент спасения котят также сняли на видео:

Пожарные спасли котят

Напомним, 1 августа сообщалось, что собака помогла Силам обороны найти и уничтожить российских диверсантов. В 32-й ОМБр поделились, что операторы дронов долго не могли найти бойцов противника, однако внезапно на пути появился хаски, который и остановился рядом с отверстием в земле — там прятались россияне.

А в июле в Мирнограде достали из-под завалов кота, который спас от смерти хозяйку. За несколько минут до обстрела ее домашний любимец начал громко мяукать и настойчиво звать свою хозяйку в другую комнату.